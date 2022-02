Elektrický Ford F-150 se může proměnit v třídenní powerbanku pro celý dům

Automobilka Ford nedávno ohlásila spolupráci se společností Sunrun, jedním z předních amerických specialistů na solární energetiku. Díky tomuto partnerství by se nový elektrický pick-up Ford F-150 Lightning, o který je obrovský zájem, měl stát prvním americkým elektrickým truckem, který umožní napájet domácnost v případě výpadku sítě.

Společnost Sunrun by se měla stát preferovaným dodavatelem domácích nabíjecích stanic pro F-150 Lightning, včetně výkonného 80-amp wallboxu Ford Charge Station Pro a systému energetického managementu Home Integration System, který bude umožňovat využití energie uložené v baterii vozu pro napájení domácnosti.

Systém pracuje s technologií Intelligent Backup Power, kterou automobilka Ford poprvé představila právě v modelu F-150 Lightning. Tento model, ve verzi s prodlouženým dojezdem, pak nabídne baterii s kapacitou 131 kWh, přičemž do sítě dokáže dodávat výkon až 9,6 kW.

Díky systémům Ford Intelligent Backup Power a Home Integration Systém začne F-150 Lightning, připojený k domácnosti přes wallbox, automaticky posílat energii do domácnosti v momentě, kdy vyjde k výpadku elektrické energie. Jakmile je přívod energie obnoven, systémy automaticky opět přepnou do režimu nabíjení.

Při průměrné denní spotřebě americké domácnosti okolo 30 kWh přitom F-150 Lightning s prodlouženým dojezdem zvládne napájet domácnost až po tři dny, aniž by se její obyvatelé museli omezovat. Při napájení jen nezbytných systémů, případně v kombinaci se solárními panely, by však Lightning měl být schopen utáhnout domácnost klidně až po dobu 10 dnů.

Instalace celého systému, který by měl být dostupný na americkém trhu od jara tohoto roku, by měla být maximálně zjednodušena a provedou ji přímo odborníci ze společnosti Sunrun. Zákazníci si navíc budou moci objednat i instalaci solárních panelů, čímž posílí svou energetickou nezávislost a možná dosáhnout i na lepší ceny za celý balíček prací.

Do budoucna by pak systém posílání energie mezi F-150 Lightning a domácností mohl sloužit nejen jako záložní zdroj, ale také jako praktické úsporné opatření. V dobách vysokého zatížení sítě, kdy jsou ceny energií drahé, by totiž domácnost mohla fungovat na energii z baterie trucku, který by se následně dobil v noci při nižších cenách energie.

Nabízí se však otázka, jak moc ovlivní časté využívání baterie její životnost, která se s častým nabíjením a vybíjením zkracuje. Ze strany Fordu jde však o praktický doplněk, zvlášť při rostoucím počtu výpadků energií napříč USA a stále častějšími varováními před blackouty i v dalších částech světa.