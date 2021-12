Ford chce být do dvou let druhým největším výrobcem elektromobilů

Představitelé automobilky Ford se nedávno pochlubili poměrně odvážnými vizemi, jejichž cílem je do dvou let navýšit roční produkci elektromobilů na 600.000, což by mělo automobilku vystřelit na druhé místo mezi světovými producenty elektromobilů. Původní odhady přitom hovořily pouze o 300.000 elektromobilech ročně, Jim Farley ovšem nedávno prohlásil, že poptávka výrazně převyšuje očekávání modrého oválu. Plán se proto automobilka rozhodla zdvojnásobit.

Při aktuální elektrické, ve které najdeme pouze modely Mustang Mach-E, F-150 Lightning a E-Transit, se zdají být vize modrého oválu velmi odvážné, je však víc než pravděpodobné, že se nabídka během let ještě rozšíří. Ford navíc registruje vysoký zájem již nyní a připravuje se podřídit mu některé výrobní změny.

Lisa Drake, COO Ford North America, například v nedávném rozhovoru pro Reuters prozradila, že rezervace čistě elektrického Fordu F-150 Lightning již atakují hranici 200.000 kusů. Při popularitě vozů Ford řady F v USA je tak optimismus vcelku pochopitelný. Drake navíc dodala, že automobilka pracuje na lepší vertikální integraci svých závodů. V překladu by to mělo znamenat, že existující závody zaměřené na výrobu dílů pro vozy se spalovacími motory budou v budoucnu schopné vyrábět také komponenty pro elektromobily.

Úspěch elektromobilů Ford by navíc měly podpořit i slibně znějící ceny. Například F-150 Lightning by měl začínat s cenovkou pod 40.000 dolarů (méně než 900.000 Kč), čehož by mělo být dosaženo i díky rozsahu výroby klasického Fordu F-150 se spalovacími motory. Odstranění finanční bariéry je přitom pro Ford jedním ze zásadních cílů.

Modrý ovál ovšem nepodceňuje ani otázku baterií. Aby byl schopen nabídnout dostatečné množství vozů ve stanovený čas, dohodl se Ford rovnou s pěti světovými výrobci baterií, kteří automobilce pomohou vyvinout a vyrobit do roku 2030 roční produkční kapacitu až 240 GWh.

Automobilka také investuje do vývoje chemie používané v bateriích a uspořádání baterií v tzv. battery-packs, umisťovaných do vozidel. To vše s cílem srazit cenu kWh v battery-packu na úroveň cca 80 dolarů za 1 kWh do konce desetiletí.

Společně s BMW pak Ford investuje do společnosti Solid Power, která pracuje na vývoji tzv. solid-state baterií s pevným elektrolytem. Ty by mohly přinést zásadní obrat v celém segmentu elektromobilů díky rychlejšímu napájení, lepšímu dojezdu a obecně bezpečnější technologii.