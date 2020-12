Elektrický nástupce Škody Citigo by mohl vyrůst na základech VW ID.1

Od stažení městského vozu Škoda Citigo, včetně jeho elektrické verze Citigo-e, z nabídky mladoboleslavské automobilky již uplynula delší doba. V budoucnu však Škoda opět počítá s malým městským elektromobilem ve své nabídce. A jeho základ by opět měl být převzat ze sesterského Volkswagenu.

Ten by měl totiž pracovat na vývoji menší a levnější verze MEB platformy, mnohdy označované jako MEB-Entry nebo MEB-Light, na které by měl do budoucna vzniknout městský elektromobil s označením Volkswagen ID.1. Thomas Schäfer, nový šéf Škoda Auto, pak v rozhovoru pro britské kolegy potvrdil, že bychom se mohli dočkat tohoto modelu i v mladoboleslavských barvách.

„Určitě bychom se to pokusili následovat,“ cituje britský web AutoExpress Schäfera. „Pokud už existuje platforma, mohli bychom na ní postavit něco chytrého – a rozhodně by to vypadalo úplně jinak.“ Následně měl dodat, že právě tohle je výhoda velkých automobilových rodin – značka si nemusí vyvíjet všechno sama.

Nový městský elektromobil na zmenšené a levnější verzi platformy MEB by měl svou velikostí odpovídat zhruba velikosti Volkswagenu Polo. Snad ještě důležitější by však měla být jeho základní cena, která by se měla podle dřívějších vyjádření pohybovat okolo 20.000 liber (cca 580.000 Kč). V podání mladoboleslavské automobilky by se však dala čekat cena ještě nižší.

Schäfer měl ale také rovnou upozornit, že nový městský elektromobil pravděpodobně nedorazí do poloviny tohoto desetiletí. V příštím roce se totiž Škoda bude soustředit především na spuštění prodejů nového elektrického crossoveru Enyaq. Další v pořadí by pak měly být facelifty některých modelů a představení nové Fabie.

Kromě toho měl ale Schäfer na konci rozhovoru upozornit, že bychom se kolem roku 2025 mohli dočkat i elektrického sedanu/liftbacku, velikostně odpovídajícímu zhruba velikosti Škody Octavia. Jméno mladoboleslavského bestselleru by se přitom mělo v nabídce značky objevovat i v elektrické budoucnosti. Octavia je přece klíčový model značky, jak dodal Schäfer.