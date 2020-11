Volkswagen stále slibuje lidový elektromobil, udrží cenu od 520.000 Kč?

Ralf Brandstätter, šéf automobilky Volkswagen, v rozhovoru pro britský magazín Autocar připomněl, že značka Volkswagen zůstává zavázána výrobě dostupných elektromobilů řady ID. Jejich základem by se přitom měla stát levnější platforma v kombinaci s levnějšími komponenty – včetně menších baterií.

Vývoj nové platformy, zatím označované jako MEB-Lite, je součástí rozsáhlých investic Volkswagenu do své elektrifikace. Platforma by měla být navržena speciálně pro použití v menších elektromobilech, čemuž budou odpovídat i menší baterie. Jejich největší kapacita by přitom měla dosahovat cca 45 kWh.

Zprvu by se nová platforma měla stát základem minimálně modelů Volkswagen, jak naznačují britští kolegové. Vstupní branou do světa elektromobilů VW by mělo být supermini s názvem ID.1, které se tak stane nástupcem VW e-Up. Větší elektromobil s označením ID.2 by pak mohl být hatchbackem s velikostí odpovídající zhruba VW Polo nebo VW T-Rock.

Cílem automobilky by přitom mělo být udržet základní ceny od 17.800 liber (cca 522.000 Kč), respektive 22.000 liber (cca 644.000 Kč) za větší model. Samozřejmě se jedná o cíle, které jsou dost předběžné. Datum premiéry základních elektromobilů zatím nebylo stanoveno, pravděpodobně se však nedočkáme před rokem 2023.

Kromě Volkswagenu by však své dostupné elektromobily na platformě MEB-Lite měly do budoucna nabídnout i značky Škoda nebo Seat. Brandstätter navíc dodal, že kromě jiného spolupracuje Volkswagen na vývoji extrémně dostupných elektromobilů i se svými čínskými partnery, se kterými v minulost vytvořil společné podniky pro čínský trh.