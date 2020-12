Elektromobil s dojezdem až 1600 km? Aptera zahajuje předprodej od 568.000 Kč

Na Auto.cz jsme o projektu Aptera psali poprvé již v roce 2007, koncem roku 2011 se však zdálo, že je s projektem definitivní konec. Po delší odmlce se však projekt Aptera znovu ozval v březnu tohoto roku, kdy avizoval příchod elektrické tříkolky nepříliš optimistickým videem, kde byla za nepřímého viníka všeho zla označována ropa.

Nyní už ale na tříkolku nemusíme čekat: společnost konečně zahájila její předprodej a slibuje zajímavé parametry. Základní verze startuje na ceně 25.900 dolarů, což je cca 568.000 Kč, zatímco vrcholná verze i s příplatky přijde na 46.900 dolarů, tedy cca 1.1027.000 Kč. Zatím ale společnosti stačí pouze plně vratná záloha ve výši 100 dolarů.

Za 26.900 dolarů přitom zákazníci dostanou základní verzi s pohonem pouze předních kol, která nabídne nejvyšší výkon 100 kW (136 k) a baterii s kapacitou 25 kWh. To se sice nemusí zdát jako moc, v praxi bychom se ale měli bavit o dojezdu až 25 mil, což je zhruba 402 kilometrů. Již od standardní výbavy by přitom snad všechny vozy Aptera měly být vybaveny solárními panely na karoserii, které během slunečného dne zajistí dojezd delší až o 45 mil (cca 72 km).

Ceny dalších výkonnostních verzí zatím nebyly zveřejněny, vůbec nejzajímavější by však měl být vrcholný model s pohonem všech kol, systémovým výkonem 150 kW (cca 204 k) a baterií s kapacitou až 100 kWh. Právě ten by měl totiž nabídnout dojezd až 1000 mil na jedno nabití, což je cca 1600 km. V nabídce by ale měly být i verze s bateriemi o kapacitě 40 kWh a 60 kWh, které by měly nabídnout dojezd 644, respektive 966 kilometrů na jedno nabití.

Nová Aptera by tak měla urazit až 10 mil (cca 16 km) na 1 kWh, což by z téhle elektrické tříkolky dělalo zřejmě nejhospodárnější elektromobil na světě. Velkou zásluhu by na tom měla mít především nízká váha vozu, která by se měla pohybovat v rozmezí 816 až 998 kilogramu. Karoserie by navíc měla mít působivý aerodynamický koeficient pouze cx 0,13.

Dvoumístná tříkolka by se měla vyrábět pouze ze čtyř hlavních komponent, což mělo výrazně omezit cenu. Příliš bohaté ovšem nejsou ani možnosti individualizace. Interiér může být lakován pouze ve třech odstínech (černá, bílá & stříbrná), zatímco interiér nabídne pouze tři barevná provedení (jasné korálové barvy, písečná a modrá, tmavá).

Kromě sofistikovaného elektrického pohonu ale Aptera nabídne i zajímavé příplatkové vybavení. Zákazníci si mohou připlatit za lepší audio, asistenční systém SafeyPilot2 (semi-autonomní asistence na 2. úrovni), přípravu pro snadnou přepravu domácích mazlíčků, offroad paket s vyšší světlou výškou a odolnějšími kryty kol, atd. Ceny doplňků ale zatím nebyly odhaleny.