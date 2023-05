Elektronické přístrojovky nejsou žádná novinka. Kořeny sahají až do 70. let!

U nových aut se výrobci často chlubí takzvanou elektronickou přístrojovkou. Základním principem je nahrazení elektromechanických přístrojů plně elektronickými. Ačkoliv to vypadá jako novinka, ve skutečnosti sahají kořeny tohoto řešení do 70. let.

Historie elektronického zobrazování veličin, tedy s vyloučením nebo jen minimálním vstupem elektromechaniky, sahá až do období 2. světové války. Tehdy se objevily první obrazovky na vojenských letadlech, které přenášely obraz z radaru. Smyslem bylo pomoci obsluze zbraňových systémů přesněji zaměřit cíl na zemi při bombardování. Od 70. let jsou elektronické zobrazovací přístroje stále častější v kokpitech vojenských letounů či kosmických lodí. V roce 1978 byly ohlášeny poprvé také pro civilní letectví. Prvním uživatelem se stal Boeing 767.

Vývoj elektronických přístrojů pro automobilový průmysl šel ale jinou cestou. Zatímco letectví vsadilo na obrazovky CRT (Cathode Ray Tube), v automobilech se od začátku uplatňoval z dnešního pohledu vlastně modernější systém LCD (Liquid Crystal Display) čili využívající tekutých krystalů. První elektronickou přístrojovou desku uvedl už v roce 1976 super automobil Aston Martin Lagonda. Jeho monochromatický „displej“, který otáčky motoru zobrazoval graficky, kdežto rychlost jízdy v číslicové (digitální) podobě zelenou barvou, musel v polovině 70. let vypadat jak kosmická loď Enterprise z filmu Star Trek, která se jakoby náhodou octla na silnici. Lagonda k tomu navíc přidala dotyková tlačítka, což znělo až neuvěřitelně. A zatímco elektronická palubní deska snad i fungovala, tlačítka na dotyk reagovala podle nálady. I proto je u pozdějších sérií nahradila konvenční, mechanická.

Do kompaktní třídy

Pokud v 70. letech šlo v případě Aston Martinu Lagonda o výkřik do tmy, v následujícím desetiletí se zájem o elektronickou přístrojovou desku skokově zvýšil. Stálo za tím zlevnění displejů LCD, zvýšení jejich spolehlivosti, a hlavně životnosti. V roce 1983 se chlubila Corvette C4 plně elektronickou palubní deskou, o tři roky později také americký Cadillac Allanté s poněkud drahou výrobou (karoserie vznikaly v Itálii, mechanika se do nich montovala v Detroitu). Ve stejném roce se přidalo Audi Quattro, v němž zeleně, později červeně podsvícený elektronický přístrojový štít nahradil konvenční s ručičkovými přístroji. Zajímavé je, že značky BMW, Mercedes-Benz ani Porsche této mánii nepodlehly. Zmíněná americká auta byla stejně jako Audi Quattro drahá, a tedy určená bohaté klientele.

Průlom přišel v roce 1983 s příchodem kompaktního Renaultu 11, jehož verze TSE Electronic nabídla do té doby v této třídě nevídanou porci elektroniky v kabině. A dokonce to i mluvilo! Ve stejném roce debutoval Opel Kadett GSi, který byl rovněž vybaven elektronickou palubní deskou, byť invence Němců byla v tomhle na nižší úrovni než v případě Francouzů. Od roku 1987 existovalo stejné zařízení coby příplatková položka také v druhé generaci Volkswagenu Golf GTI a v roce 1988 se přidali Italové s Fiatem Tipo DGT (Digital). V devadesátých letech móda elektronických „budíků“ poněkud ustala a z kompaktní třídy se na dlouhou dobu vytratila. Dokonce ani luxusní a technicky složitá vozidla tyto systémy nenabízela, jak dokazuje třeba BMW 850 E31 či „žehlička“ Mercedes-Benz SL R129, tedy dva technicky nejvyspělejší vozy začátku 90. let. V Evropě tak zbylo jen pár modelů, například Renault Twingo, později Citroëny Picasso, C2/C3. V Japonsku byste v té době elektronické přístroje nalezli u Toyoty či Lexusu (lexusy v 90. letech nevyužívaly LCD, nýbrž s výjimkou prvního IS Cold Cathode Tube), od roku 1997 také v Mercedesu třídy S W220. Ale to už se pomalu blížíme do třetího tisíciletí.

Do 90 nebo 180

Elektronickou přístrojovou desku z osmdesátých let si přiblížíme na plebejských vozech Renaultu 11 TSE Electronic a Volkswagenu Golf II GTI. Starším z uvedené dvojice je francouzský zástupce. Kromě již zmíněného syntetizátoru lidské řeči byla velká pozornost věnována právě uplatnění elektroniky v roli informačního zařízení řidiči. Největší výhodou elektronické přístrojové desky je schopnost ji jednak konfigurovat dle přání řidiče a dále fakt, že dokázala nabídnout větší množství informací na menším prostoru.

Prvně jmenovaná vlastnost je dnes běžná, díky integraci jednotlivých systémů navíc obsáhlejší. Proto si lze před řidiče vyvolat třeba mapu z navigačního systému (typické pro vozy skupiny VW), tudíž je vedení vozidla po zvolené trati viditelné přímo v jeho zorném poli. Nemluvě o různém uspořádání přístrojů (sloupcové, kruhové) či barvě podsvícení. Nebo vypnutí některých ukazatelů třeba při jízdě v noci (takzvaný black panel). R11 TSE Electronic nic takového nenabízel, přesto i zde už bylo možné si zobrazované údaje měnit podle přání.

Ve střední části přístrojového štítu se nad digitálním (číslicovým) údajem rychlosti jízdy nacházela lineární stupnice, která mohla ukazovat rychlost při rozsahu 0 až 90 km/h nebo 0 až 180 km/h nebo uměla zobrazovat okamžité otáčky motoru. Vše na základě polohy ovladače na panelu vlevo od volantu. Rozsah stupnice rychloměru se měnil také samočinně podle rychlosti jízdy. V okamžiku, kdy vozidlo dosáhlo 85 km/h, se rozsah změnil z 0 až 90 na 0 až 180 km/h. Zpět na menší rozpětí se stupnice přepnula, jakmile rychlost klesla pod 45 km/h.

Elektronická palubní deska ale uměla indikovat třeba množství oleje v motoru či signalizovat různé závady. Kontrolní svítilny byly rozděleny do dvou zón. První informovala předběžně varovným signálem, například o opotřebení brzd, nízké hladině chladicí kapaliny či vody v nádobě pro ostřikovače. Druhá byla vyloženě varovná, například přehřátí motoru, závada na jednom z brzdových okruhů či nízký tlak mazání motoru.

Kolik litrů ještě zbývá?

Volkswagen uvedl elektronickou palubní desku (tzv. Kombiinstrument) v Golfu GTI a GTI 16V o čtyři roky později než Renault. Zařízení pojmenované DIGIFIZ (Digitales Fahrer-Informations-Zentrum) mohlo stejně jako u R11 nahradit běžnou palubní desku. Na rozdíl od francouzského soka sice nebylo možné měnit rozsahy stupnic zobrazení, přesto některé funkce i po letech překvapí.

Elektronický přístrojový štít existoval ve dvou verzích: pro osmiventilové GTI a pro 16ventilové. Obě se lišily například stupnicí elektronického otáčkoměru. U varianty s osmi ventily činil rozsah 0 až 7000 za minutu, u provedení pro 16V to bylo do 8000 za minutu. Hlavní rozdíl proti konvenční palubní desce se týkal signalizace dosažení maximálních otáček, které u osmiventilového motoru činily 6400/min, u 16ventilového pak 7125/min.

Rychloměr byl digitální s rozsahem od 10 km/h do 255 km/h s odstupňováním po jednom km/h. Velmi zajímavě vyřešili tvůrci ukazatel stavu paliva, který řidiči udával stav přímo v litrech. Nechyběl obligátní multifunkční ukazatel MFA 1 a MFA 2, který zobrazoval také teplotu motorového oleje. V porovnání s běžnou verzí palubní desky se výrazně zlepšila úroveň kontrolek. Namísto nepřehledných diod se nacházely velkoplošné, navíc ukazatel směru měl dvě šipky, a tedy bylo z něj jasné, kam blikáte. U konvenční verze použili tvůrci pouze jednu diodu pro směr vlevo i vpravo. Ukazatel teploty motoru byl sloupcového typu, toto řešení se v 70. letech velmi osvědčilo v letectví. Navíc se lišila i barva světelných segmentů (obdélníčků) podle teploty chladicí kapaliny. Do 70 °C byla žlutá, což signalizovalo ohřívání motoru. Od 70 do 124 stupňů zelená, tedy normální stav, a od 124 stupňů výše červená. Navíc symboly začaly blikat, čímž vůz řidiče upozorňoval na přehřívání motoru. Na první pohled vypadaly tyto elektronické palubní desky složitě, ve skutečnosti se však ukazovaly jako vcelku spolehlivé. Alespoň tak to zmiňují pamětníci. Proč ale v 90. letech ustoupily? Jedním z důvodů mohly být výhrady tehdejších uživatelů. Elektromechanické přístroje s ručičkami se prostě lépe četly. Stejné to bylo v letectví v době, kdy došlo k zavádění takzvaného skleněného kokpitu, v němž obrazovky nahradily do té doby velké množství elektromechanických přístrojů.

Jak pracuje displej LCD

LCD (Liquid Crystal Display) je zobrazovací panel, který pracuje na principu tekutých krystalů. Ty dokážou setrvávat jak v kapalném, tak i v pevném skupenství, a tedy vytvářet krystalickou strukturu. Vše závisí na do nich přiváděném elektrickém náboji. Krystaly jsou vloženy mezi průhledné elektrody a polarizační filtry. S pomocí elektrického náboje je řízeno natočení krystalů, čímž se mění průchod a polarizace světla. Zobrazovací jednotkou je jeden bod, takzvaný pixel. Každý pixel má tři subpixely, a sice RGB (červený, zelený a modrý). Kombinací rozsvěcování subpixelů lze docílit vykreslení všech barev spektra. Polarizační filtry slouží k odfiltrování nežádoucích barevných odstínů. Starší systémy využívaly takzvané matrice TN (Twist Nematic). Vyznačují se nízkou cenou, rychlou odezvou, ale také horší čitelností, závislou na pozorovacím úhlu. Od roku 2006 existují vyspělejší matrice IPS (In-Plane Switching), vyvinuté firmou Hitachi.

CRT: Kdysi přímá konkurence LCD

Zatímco v automobilovém průmyslu se od začátku sázelo na LCD, v letectví se po dlouhá léta uplatňovalo CRT (Cathode Ray Tube). Tedy princip klasického TV přijímače. Multifunkční obrazovky CRT zpočátku pouze doplňovaly, později v některých případech zcela nahradily elektromechanické přístroje, čímž došlo ke zjednodušení. Po roce 2000 začalo být CRT z kabin letounů vytlačováno LCD. CRT vyžaduje napájení vysokým napětím až 50.000 voltů, LCD stačí řádově jednotky voltů. Také životnost moderních LCD v letadlech činí asi 32.000 hodin, zatímco u CRT udávají výrobci 18.000 hodin. LCD rovněž nevyžaduje tak výkonné chlazení. A je také výrobně levnější. Poslední vyrobené CRT pro avioniku je z loňského roku od Toshiby. U mnoha typů letadel se v průběhu produkce přešlo z CRT na LCD. Proč se tedy CRT v minulosti v letectví prosazovalo mnohem více než LCD, když má jen samé nevýhody? Důvodem je rozlišení, u CRT obecně na vyšší úrovni. Vzhledem k množství symbolů, s nimiž pracuje avionika letounu, šlo o možná nejdůležitější vlastnost. TV přijímač typu CRT s trinitronovou obrazovkou má obecně dodnes kvalitnější obraz než nejmodernější plazmové či LCD televizory.