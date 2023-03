Emisní norma Euro 7 je potenciálně škodlivá pro životní prostředí, řekl ministr Kupka

Kupka se ve Francii sešel s ministry dopravy Německa, Itálie a Polska, k jednání se na dálku připojili i zástupci Slovenska, Rumunska, Portugalska a Maďarska. Mezi hlavní odpůrce návrhu Euro 7/VII patří právě Itálie a Německo, kde je stejně jako v Česku automobilový průmysl důležitou součástí ekonomiky.

Norma Euro 7 by podle Kupky mohla škodit životnímu prostředí, jelikož v zemích jako Česko "by přispěla ke stárnutí automobilové flotily v ulicích" a ohrozila investice automobilek do alternativních pohonů. Euro 7 by podle Kupky způsobilo zdražení nových vozidel a přimělo lidi déle jezdit ve starších vozech, které jsou pro životní prostředí škodlivější.

"Do (nařízení) chceme přivést trochu zdravého rozumu. Dnešní první jednání jsme jako Česko iniciovali, naše důvody jsou dobře podložené a jsme připravení i dál hrát aktivní roli," řekl Kupka. Dodal, že koalice podobně smýšlejících států v následujících dnech připraví dokument s hlavními připomínkami, s nimiž seznámí Evropskou komisi (EK) i další státy EU.

Emisní norma Euro 7, kterou navrhla EK, má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale také brzd a pneumatik. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat. Pokud pravidla schválí členské země a Evropský parlament (EP), měla by pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později.

Kupka dnes řekl, že doufá nejen ve změnu "nerealistických požadavků", které by Euro 7 kladlo na automobilový průmysl, v příštím měsíci, ale i v odložení začátku platnosti normy, a to alespoň o čtyři roky. Zpravodajem pro Euro 7 za EP je český europoslanec Alexandr Vondra z frakce Evropských konzervativců a reformistů. Ten řekl, že vyjednávání jsou teprve na začátku a že si je jistý, že změny se prosadit podaří.

Jako "špatný a nerealistický" označil dnes v prohlášení Euro 7 i europoslanec Ondřej Kovařík (Renew Europe). "Rozsah požadavků bude mít negativní vliv na budoucnost automobilového průmyslu nejen v České republice, ale také negativní ekonomické a sociální dopady," řekl Kovařík, který působí jako stínový zpravodaj v dopravním výboru EP.

EK v rámci takzvané Zelené dohody (Green Deal) usiluje o snížení emisí nových automobilů o 55 procent do roku 2030. Silniční doprava je podle EK největším zdrojem znečištění vzduchu ve městech a podle odhadů způsobila v roce 2018 předčasné úmrtí až 70.000 lidí v EU.

Současně platnou normou je od roku 2014 Euro 6. Ta kromě dalšího snížení limitů emisí oxidu uhelnatého například zavedla recirkulaci výfukových plynů a u naftových vozů systém AdBlue, který do zplodin vstřikuje močovinu, aby neutralizoval oxidy dusíku.