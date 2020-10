EU zakázala podsvícenou sošku Rolls-Royce, prý jde o světelné znečištění

Spirit of Ecstasy, jak zní název slavné „Letící dámy“ na masce všech vozů Rolls-Royce, je zcela nezaměnitelným symbolem luxusu a vznešenosti značky. Snad všichni známe její bezpečnostní mechanismus, který dokáže sošku ochránit před nenechavci, věděli jste ale, že si zákazníci mohli připlatit i za sošku s podsvícením?

Automobilka zařadila tuhle rozmařilou drobnost do příplatkové výbavy zhruba před čtyřmi lety, nedlouho po jejím představení v rámci futuristického konceptu Rolls-Royce 103EX, a účtovala si za ni částku okolo 3.500 liber (cca 106.000 Kč). Pro většinu z nás se jedná pro absurdní částku, pro lidi, kteří si mohou Rolls-Royce dovolit, ale mělo jít o poměrně populární doplněk. Jenže s tím je konec.

Osvětlená soška Spirit of Ecstasy se totiž dostala do křížku s EU, konkrétně s aktualizovanými předpisy ohledně osvětlení automobilů. Neznáme sice konkrétní bod svárů, podle informací z britského webu Daily Mail by však osvětlená soška mohla být vnímána jako zdroj světelného znečištění, se kterým mají nové předpisy EU bojovat.

Automobilka tušila možné problémy s osvětlenou soškou již dříve a tak začátkem minulého roku nechala stáhnout osvětlenou sošku z katalogu příplatkové výbavy. Nyní však automobilka bude muset řešit i sošky, které již nainstalovala.

Podle dostupných informací bude soška odpojena, vyměněna za tradiční Spirit of Ecstasy ve stříbrném kabátku a zákazníkům bude nabídnuta náhrada. Nařízení by se mělo vztahovat pouze na vozy v rámci EU, zatímco ve zbytku světa by to neměl být problém.

Nikde ovšem není řečeno, jaký postih hrozí majitelům automobilů, kteří se osvětlené sošky nevzdají. Dá se ovšem reálně předpokládat, že z podobných vozů by se do budoucna mohly stát sběratelsky cennější kousky.

Ve tmě zářící soška „Letící dámy“ bývá nejčastěji spojována s vrcholným modelem Phantom, zákazníci si ji však mohli objednat i na minulou generaci Ghostu, sportovní Wraith, kabriolet Dawn nebo luxusní SUV Cullinan. Web Daily Mail pak dodává, že oslovení majitelé vozů nejsou z nového nařízení ani trochu nadšeni.