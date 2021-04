Evropská unie ustupuje. Emisní norma Euro 7 nebude tak přísná. Konec spalovacích motorů ale pořád hrozí

Euro 7 je už delší dobu velkým strašákem, a to jak pro automobilky, tak vlastně i pro klienty. Vážně totiž hrozí, že de facto budou znamenat konec konvenčních aut jen se spalovacím motorem. Můžou být totiž tak přísné, že jinak než bez rozsáhlé elektrifikace nepůjdou splnit. Evropská komise ale nyní ustupuje a uznává, že tak přísné, jak původně zamýšlela, normy nakonec nebudou.

„Plány představené pro novou normu Euro 7 pro osobní automobily ukazují, že Evropská komise přijala limity takové, které jsou technicky proveditelné, a rozloučila se s nedosažitelnými cíli,“ přiznala Hildegard Müllerová prezidentka německé Asociace automobilového průmyslu (VDA).

Zároveň však VDA přiznává, že je to jen dílčí úspěch. Stále totiž hrozí, že emisní norma Euro 7 plánovaná pro rok 2025 bude de facto znamenat konec konvenčních spalovacích motorů.

Evropská komise totiž upravila jen část normy, která se ukázala jako technicky nesplnitelná. Počítalo se třeba s tím, že automobily musejí daných limitů dosahovat za všech jízdních podmínek. Přitom je logické, že třeba během startování do kopce s taženým přívěsem není možné dosáhnout stejných emisí jako během běžné jízdy po okresní silnici. Původní plán přitom s tím opravdu počítal, emise se měly měřit za každých podmínek, bez jakýchkoliv výjimek. To by tudíž znamenalo faktický konec spalovacích motorů, protože by takové podmínky nešlo s nimi dosáhnout.

VDA v této souvislosti zdůrazňuje, že by takový krok vlastně zhoršil životní prostředí. Místo toho, aby na trh dorazily nejmodernější spalovací motory s co nejnižšími emisemi, by zákazníci déle používali starší automobily, se starými agregáty, s vyššími emisemi. „Předchozí návrh EU by nás vrátil o roky zpět, pokud jde o ochranu klimatu,“ tvrdí dokonce Müllerová.

Zároveň však VDA přiznává, že i bez této podmínky bude norma Euro 7 pro konstruktéry velkou výzvou. „Podle prvotního posouzení je nový návrh na snížení emisí znečišťujících látek pětkrát až desetkrát závažnější než u Euro 6. Návrhy jsou stále na hranici toho, co lze technicky dosáhnout,“ říká šéfka VDA.

„Stále musíme být velmi opatrní, aby Euro 7 neznemožnilo spalovací motory. Na druhou stranu Evropská komise potvrdila, že to není jejím cílem,“ doplňuje Müllerová.

VDA přitom zdůrazňuje, jak jsou moderní motory čisté. V praxi se totiž ukazuje, že nejmodernější agregáty dosahují ještě nižších emisí, než jak vyžadují pravidla EU. „Norma Euro 7 by se proto měla stát dosažitelná dalším vývojem dle standardu Euro 6d. Bude-li nový návrh EU vhodně navržen, otevře příležitost pro nejnovější a nejčistší generaci automobilů, aby i nadále přicházely na trh,“ říká šéfka VDA, která v této pozici působí od minulého roku.

Automobilky přitom mají i další možnosti, jak snížit emise spalovacích motorů, ne jen dalším vylepšováním jejich konstrukce. Ideálním řešením se jeví syntetická paliva, paliva vyráběná z obnovitelných zdrojů, jejichž vývoj chce VDA podpořit. „Protože pro klima není problém spalovací motor, ale fosilní palivo, “ uzavírá Müllerová.