Syntetická paliva nejsou řešením, zní z Mercedesu. Konkurence má jiný názor

Automobilka Mercedes nepovažuje syntetická paliva za nejlepší řešení a raději investuje rovnou do elektrifikace.

Zatímco automobilky jako Volkswagen, Mazda nebo McLaren investují do vývoje syntetických paliv, která považují za důležitou alternativu k tradičním ropným palivům, automobilka Mercedes-Benz zastává odlišný názor. V rozhovoru pro britský AutoCar to prozradil Markus Schäfer, šéf výzkumného a vývojového oddělení.

„Učinili jsme jasné rozhodnutí, že naší cestou bude první elektrifikace,“ uvedl Schäfer. „Pokud tedy vyvíjíme novou platformu, myslíme nejprve na elektrifikaci. Musíme sledovat předpisy a chování zákazníků, ale tohle bude naše hlavní cesta.“

Svůj odměřený postoj vůči syntetickým palivům pak Schäfer obhajuje tím, že přebytek energie je nejlepší uložit přímo do baterií. Samotný proces přeměny zelené energie na syntetická paliva pak považuje za ztrátový, respektive zde údajně zelená paliva ztrácí efektivnost.

„Pokud bychom zde měli dostatek dostupné zelené energie, pak by prvním zákazníkem byl pravděpodobně letecký průmysl. Mnohem, mnohem později – a nevidím to v příštích 10 letech – by přišel na řadu automobilový průmysl,“ uvedl Schäfer.

Například automobilka Mazda ovšem stále předpokládá, že do roku 2030 bude nabízet 95 % svých automobilů v kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru. Tekutá paliva by pak podle jejích očekávání měla být dominantní minimálně do roku 2040, díky čemuž se její sázka na syntetická biopaliva z řas zdá být smysluplná. Zvláště díky jejich vlastnostem.

V budoucnost zelených paliv věří i Volkswagen, který si uvědomuje limitace současné technologie elektrifikace. I díky nim by tak mohl být vývoj syntetických paliv rychlejší, stejně jako jejich uvedení na trh. McLaren pak zase doufá, že mu právě syntetická paliva pomohou do budoucnosti uchránit pohonné jednotky V8.