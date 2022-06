Evropský sen z devadesátek. V Kalifornii se zachovalé VW Corrado G60 prodalo za čtvrt milionu

Volkswagen Corrado se jako nástupce Volkswagenu Scirocco vyráběl mezi lety 1988 až 1995. V tomto období se vyrobilo celkem 97.521 vozů. Kupé Corrado se stalo kultovním vozem a snem mnoha řidičů v devadesátých letech minulého století. Ve Spojených státech amerických se tento model logicky netěšil takovému zájmu, i přesto se zde prodalo celkem 18.412 kusů kupé z Německa.

Po více než 30 letech je Corrado stále žádaným vozem a to dokonce i v zámoří. To nyní ukazuje již skončená aukce z Bring a Trailer, kde se zachovalý Volkswagen Corrado G60 z roku 1990 prodal ve slunné Kalifornii přibližně za 260.000 korun. Model G60 používá platformu A2 s předním pohonem a nápravou MacPherson. Corrado G60 se pyšní přeplňovaným řadovým čtyřválcem o objemu 1,8 litru, který přináší výkon 118 kW (160 k). Na tehdejší dobu má velmi slušné zrychlení z nuly na stovku za 8,3 vteřiny. U převodovky se vsadilo na pětistupňový manuál, který si s motorem skvěle hraje do not.

Inzerované Corrado G60 dostalo černou barvu laku s látkovými sedadly. Součástí G60 je také specialita v podobě výsuvného zadního křídla, které se otevře automaticky při rychlosti 120 km/h. Případně si s otevíráním či zavíráním výsuvného křídla můžete hrát manuálně. Výbava dále zahrnuje tempomat, klimatizaci, střešní okno, mlhovky, elektricky ovládaná okna, zrcátka a zámky nebo dodatečně zakoupené rádio CD Eclipse. Model má odpružení KW a šestnáctipalcová kola WORK, která jsou obuta do pneumatik Firestone Firehawk Indy 500 205/45 a k černému Corradu dokonale sedí.

32 let staré Corrado má za sebou 74 tisíc najetých kilometrů. Prodejce k vozu nabízí kompletní servisní historii, zprávu Carfax, která neobsahuje žádné nehody, náhradní i odstraněné sériové díly a veškeré příslušenství.

Ve své dlouhé historii si u Corrada prošly výměnou například světla, regulátor tlaku paliva, tovární výfukový systém a přelakováno bylo střešní okno včetně zrcátek. Z vozu byla demontována sada Bahn Brenner Motorsport Stage 2 pro zvýšení výkonu. Vozidlo je až na několik povrchových defektů ve velmi dobrém stavu.

Corrado je auto, které před více než třiceti lety ukázalo, že i Volkswagen může mít grády a šlapat na paty velké německé trojce. Vůbec se není čemu divit, že i po čtvrtstoletí od ukončení produkce tento model neupadl v zapomnění a naopak roste na ceně.