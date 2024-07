Exkluzivně u nás: Oslavujeme 20 let Škody Octavia II autentickými skicami

Mladoboleslavská Škodovka letos oslavuje spoustu významných výročí různých modelů. Předválečný superb je na světě už 90 let, původní felicia a octavia 65 let, „embéčko“ 60 let, „stovka“ 55 let, novodobá felicia 30 let, první fabia 25 let a jedním z oslavenců je i druhá generace populární octavie. Oficiálně se představila světu už v roce 2004 na březnovém autosalonu v Ženevě a letos má dvacetiny.

Druhá novodobá Škoda Octavia byla velkou evolucí předcházejícího modelu. Z první generace převzala základní charakteristické stylingové rysy, avšak celkově byla mnohem čistší a elegantnější. Velká maska chladiče má lichoběžníkový tvar a přední nárazník plynule navazuje na karoserii. Ve vnějších zpětných zrcátkách se objevily směrovky a zadní světla přesahují hrany zadních partií a zasahují až do blatníků.

Na českých silnicích je „dvojková octavia“ už docela obyčejným a okoukaným autem, ale když se na ní dnes podíváte na už historických oficiálních fotografiích, uvědomíte si, že má nadčasový design. A to nás inspirovalo, abychom se obrátili na archiv Škodovky a exkluzivně pro vás získali autentické designové skici ze začátku milénia, jež jsou až uměleckými díly tehdejších návrhářů modelu.

Šéfdesignérem druhé generace octavie byl belgický návrhář Dirk van Braeckel, jež předtím připravoval i první generaci. Během prvního roku výroby byla spolu se základním liftbackem uvedena i praktičtější rodinná verze kombi a automobilka se pokusila zásadní model přiblížit vozům střední třídy, i když se prodával v segmentu nižší střední třídy. K tomu využila nadstandardních prvků, jako byly dvouzónová klimatizace nebo systém pro sledování tlaku v pneumatikách.

Škoda Octavia druhé generace se vyráběla v letech 2004 až 2013 a postupem let se nabídka variant rozšířila o sportovní model RS i dobrodružnější Scout. Jednou z důležitých změn oproti předchůdci byl nárůst rozvoru náprav o nezanedbatelných 66 milimetrů na výsledných 2578 milimetrů. U octavie to tehdy vyřešilo mizernou prostornost zadních sedadel, která patří k největším problémům první generace. Současně si zachovala obrovský zavazadlový prostor, jež byl větší než u předchůdce – liftback disponoval základním objemem 585 litrů, kombi pak objemem 605 litrů.

V říjnu 2008 se pak Škoda Octavia druhé generace představila s faceliftem pro modelový 2009, jehož nejvýraznější inovací byly nové přední světlomety s adaptivním natáčením svícení do zatáček. V zadním nárazníku se objevily odrazky a Škoda lehce pozměnila ovladače klimatizace v interiéru, středovou konzoli a volant a zapracovala také na kvalitnějších materiálech.

Škoda oficiálně uvádí, že druhou generaci octavie vyrobila v počtu přesahujícím 2,5 milionu kusů. Celkovým objemem produkce tak splnila očekávání automobilky, a dokonce překonala úspěšnou první novodobou octavii vyrobenou v počtu přesahujícím 1,4 milionu kusů.