Exkluzivní česká motorka Böhmerland dorazí v nových verzích. Jedna nabídne unikátní pohon

Ale pojďme si nejprve připomenout, co je vlastně Böhmerland 21 zač. Za neobvykle vyhlížejícím strojem stojí konstruktér Peter Knobloch z Turnova, který se už jako kluk zamiloval do motorek značky Čechie–Böhmerland. Ty v letech 1924 až 1939 stavěla firma Albina Huga Liebische.

Společnost mimochodem dokonce vyráběla nejdelší motocykl světa, měřil 3,2 metru a uvezl tři lidi. Dnes jsou motorky Čechie-Böhmerland vzácné a ceněné, dochovalo se jich totiž málo, snad jen asi 140 kusů. Ani prvorepubliková produkce totiž nebylo zrovna velkosériová. Kolik strojů vzniklo, se už zřejmě nedozvíme, ale některé zdroje hovoří o zhruba 775 exemplářích, jiné o výrobě 1200 až 3000 kusů.

V roce 2013 Peter Knobloch získal ochrannou známku Böhmerland a pustil se do práce na vývoji motocyklu, který by na tradici čechií navázal. O nějakých šest let později představil výsledek: Böhmerland 21. Tedy Böhmerland pro 21. století.

Knobloch také naplánoval, že vyrobí maximálně deset mašin. O pohon exkluzivní motorky se stará jednoválcový kapalinou chlazený čtyřtakt s přeplňováním kompresorem o výkonu 35 kW. Z 10kusové produkce je v současnosti sedm strojů zarezervovaných, takže k mání jsou ještě tři. Cena se pohybuje okolo 1,5 milionu korun bez DPH.

Konstruktér však od začátku projektu myslel také na jiné druhy pohonu a vedle motorky se spalovacím motorem postavil čistě elektrickou variantu - a to i přes to, že s její výrobou nepočítal. Nedávno však změnil názor.

Elektrické provedení E-Böhmerland 21 totiž ukázal na několika různých akcích a zjistil, že by o něj mohl být zájem. Stroj proto v blízké budoucnosti čeká homologace a brzy by se měl spustit příjem objednávek.

"I tentokrát chystáme sérii deseti kusů. A rádi bychom nabídli kromě tradičního barevného provedení také černo-zlatou variantu. Cenu zatím definovanou nemáme," říká Knobloch. Částka by se ale zřejmě nemusela výrazně lišit od té, za níž je k mání benzinová verze.

Předpokládané specifikace vypadají nadějně: E-Böhmerland 21 nabídne díky štědré kapacitě bateriových článků dojezd okolo 300 až 450 kilometrů, maximální výkon by se měl pohybovat okolo 35 kW. Počítá se s možností nabíjení u veřejných dobíjecích stanic.

Zajímavostí je možnost doprovodit elektrickou jízdu o zvuk. Motorka má reproduktory, které mohou vyluzovat nasamplovaný zvuk motocyklu Böhmerland-Čechie z roku 1927, dokonce lze měnit jeho hlasitost. A jde samozřejmě zcela vypnout.

U elektrické verze ovšem plány nekončí, Knobloch pracuje ještě na třetí motorizaci. Ta má být také takzvaně bezemisní, slibuje ovšem neobvyklý zdroj energie a nový typ pohonu.

"Energie nebude uložena v baterích, to zatím můžu prozradit. A snad také to, že jde o řešení, které bude fungovat i za 50 let. Mým cílem totiž je, aby motorka po nějaké drobné údržbě mohla jezdit i po extrémně dlouhé době stání. Další podrobnosti bych ale rád ještě udržel v tajnosti. Potřebujeme nejdřív všechno důkladně vyzkoušet," říká.

"Když to dobře dopadne, motorku i s unikátním pohonem ukážeme v průběhu příštího roku. Ale musím si být opravdu jistý, že všechno funguje, jak má," dodává Knobloch.