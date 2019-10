Vyzkoušeli jsme nové motocykly Böhmerland: Jak jezdí novodobá Čechie?

Konstruktér Peter Knobloch z Turnova se do čechií zamiloval po návštěvě muzea už jako malý kluk. Toužil takovou motorku vlastnit, ale k mání žádná nebyla. Doslova po celé Evropě posháněl součástky a motorku si za tři roky sestavil. Několik chybějící dílů si jednoduše vyrobil sám. Právě tady se zrodila myšlenka postavit třeba jenom pro sebe nový motocykl Böhmerland 21. století. Pro konstruktéra zvyklého pracovat na velkých automobilových projektech to až takový problém nebyl. V roce 2013 získal ochrannou známku Böhmerland a s kolegy designéry se pustili do výkresů. Začaly vznikat návrhy hned několika futuristických studií, za které by se rozhodně nestyděl ani samotný pan Liebisch. Za použití nejmodernějších technologií se začátkem letošního roku pustili do stavby.

Krásná práce

Koncem srpna spatřily světlo světa první dva funkční prototypy. Oba byly představeny na mezinárodním srazu majitelů motocyklů Čechie–Böhmerland 2019 a setkaly se s velkým ohlasem. Novodobé böhmerlandy mají odkazovat na vzácné závodní provedení 600 Super Sport z roku 1927, kterého bylo vyrobeno do deseti kusů. První prototyp dostal motor podobný původním motocyklům. Druhý prototyp byl postaven podle módní vlny v ekologické elektrické verzi. S jeho další výrobou se ale nepočítá, a tak nejspíš zůstane v jediném exempláři. Přitom by měl v dnešním šíleném světě možná největší šance.

Neodolali jsme a v září se jeli na obě hotové motorky podívat do malé obce poblíž Turnova. Nové böhmerlandy předčily naše očekávání. Za ta léta jsme si totiž zvykli, že počítačové studie vypadají mnohem lépe než finální výrobky. Tady nebylo co vytknout. Úžasný design a precizní zpracování nás ohromily. Aby ne! Většina dílů prototypů vznikla v pískových formách 3D tiskem odlitím tenkostěnného hliníku jako například blatníků či palivové nádrže. Plastové jsou pouze překryt světlometu a ovladač s tlačítky. Ozdobné gumové rukojeti jsou rovněž vlastní výroby. Světlomet technologie SLS (lasersintering) je z polyamidu. Každý díl motorky prošel rukama lidem v celé firmě od konstrukce po 3D tiskárny přes následné dílenské zpracování až po finální povrchovou úpravu. Pěnové čalouněné sedlo je i s celým hliníkovým krytem nádrže výškově nastavitelné pro libovolnou výšku a pohodlí jezdce.

Dvě srdce

Příhradový ocelový rám z trubek CrMo poskytuje dostatek prostoru pro silnější pohonnou jednotku. Stejně jako kdysi pohání böhmerland motor s objemem 600 cm3. Tentokrát jde o jednoválcový kapalinou chlazený čtyřtakt s přeplňováním kompresorem o výkonu 35kW. Nutno dodat, že motor je vlastní konstrukce. Peter Knobloch ho konstruoval po nocích a víkendech. Znal parametry, které musel dodržet, a vše konzultoval se specialistou na motory. Nápisy Liebisch motor na jeho bocích odkazují na původního konstruktéra. Jeho následovníci dokázali sestrojit vzhledově podobný agregát, jen technicky dokonalejší a propracovanější. Žádné další technické údaje zatím nejsou k dispozici.

Elektrickou verzi böhmerlandu jsme měli možnost alespoň krátce vyzkoušet na silnici. Elektromotor nabízí výkon 32 kW. Motorka s ním dokáže uhánět rychlostí 150 km/h a na jedno nabití, které zvládne za 5 hodin, ujede 150 až 200 kilometrů. Vtipným řešením je zvuk motorky. Můžete neslyšně uhánět, jak se na elektromotorku sluší a patří, nebo si zapnout zvuk. Ten připomíná staré čechie a line se ze silných reproduktorů umístěných pod nádrží po celém okolí. Dokonce reaguje na plyn!

Díky nízkému těžišti a sklonu přední vidlice jde o skvěle ovladatelný motocykl, který krásně drží stopu. Šířka zadní pneumatiky zase zaručuje ochotu stroje do zatáček. Usednutí za řídítka vám navodí pocit, že je vše tam, kde má být, a že vám motocykl padne akorát do rukou. Člověk si na böhmerland zvykne již při první jízdě. Když jsme se projížděli, zastavili jsme kvůli fotografování na jednom rozcestí. Během chvíle se kolem shromáždil hlouček lidí. Chtěli se podívat na neobvyklou motorku a trošku nás svými selfíčky zdržovali od práce. A takhle se to opakovalo, kdekoliv jsme se s motorkou objevili. To byl jasný důkaz, že se design nových böhmerlandů povedl na jedničku.

Deset a dost

V současné době probíhají homologace pro model se spalovacím motorem. Ty jsou pro malou sérii trochu mírnější než pro velkou linkovou výrobu. Oba zhotovené prototypy jsou schváleny pro testy do provozu a stále se na nich intenzivně pracuje.

Motocykly chce Peter Knobloch vyrábět individuálně na objednávku. Tím získají punc jedinečnosti a unikátnosti. Zákazník si tak bude moci definovat barvu, typ kůže, materiály a doplňky. Výroba jedné motorky by měla zabrat tři až pět měsíců. Cena by se měla pohybovat kolem půldruhého milionu korun. Je nutné zdůraznit, že půjde o limitovanou sérii pouze deseti kusů böhmerlandů, které už mají své zájemce.

Ani do budoucna Peter Knobloch neplánuje, že by vyráběl nějaké větší množství motorek, nemluvě o sériové výrobě dostupnějších böhmerlandů. A to je trochu škoda, nemyslíte?

Peter Knobloch (41)

Vystudoval střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v Liberci. Ve Wolfsburgu působil 5 let jako konstruktér CAD. Pracoval na automobilech Bentley Continental GT, Volkswagen Eos a Bugatti Veyron. Po odchodu Ferdinanda Piëcha z vedení VW se několik projektů ukončilo a Peter Knobloch se na pět let ocitl ve vývoji v BMW, kde pracoval na kabrioletu Rolls-Royce Drophead. Po návratu do Česka začal s výrobou prototypů a provozem chytrých strojů pro 3D tisk.

Technické údaje Délka 2200 mm Hmotnost 155 kg Motor 600 cm3 přeplňovaný kompresorem, vodou chlazený Výkon 35 kW Brzdy hydraulické Kola z lehkých hliníkových slitin Převodovka manuální 5 stupňů Palivová nádrž 15 litrů

Historie Čechie

V letech 1924 až 1939 motocykly vyráběl ve svých dílnách rumburský rodák Albin Hugo Liebisch. Přišel s revoluční myšlenkou vyrobit takovou motorku, která by uvezla stejný počet lidí jako automobil, na který měl v té době peníze málokdo. Svými výkresy se pochlubil svému šéfovi Alfredu Hiellemu a ten mu na rozjetí výroby půjčil dílničku i tolik potřebné peníze. Liebisch plnil individuální požadavky svých zákazníků, a tak se böhmerlandy stávaly jedinečnými originály. Jeho nejdelší stroje měřily na délku úctyhodných 3,2 metru, čímž se staly nejdelšími motorkami na světě. Motocyklů stihl vyrobit dvanáct set až tři tisíce kusů. Přesné číslo se již asi nikdy nedozvíme. Do dnešních dnů se po celém světě zachovalo jen asi sto čtyřicet unikátů milionové hodnoty. Výrobu motorek ukončila okupace Československa v roce 1939. Liebisch dostal povolení dostavět ještě několik nehotových motorek, ale jeho továrna musela přejít na výrobu součástek do stíhacích messerschmittů. Po skončení války byl závod zničen a zdrcený továrník dcestoval za příbuznými do německého Pasova, kde zemřel v zapomnění.

Autor: Petr Švihovec

