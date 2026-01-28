Předplatné
Caselani vrací Piaggio Porter do časů tříkolky Ape. Retro kit 4PE stojí od 112.000 Kč

Piaggio Porter je praktický pracant, ale na ulici snadno zapadne. Italská karosárna Caselani teď nabízí retro kit 4PE, který z něj udělá nepřehlédnutelný rozvozový vůz ve stylu legendární tříkolky Ape. Na výběr je holý základ, lakované provedení i kompletní realizace včetně montáže. 

Pokud podnikáte například s pojízdným občerstvením, rozvážíte zboží nebo děláte jakoukoli jinou činnost, kde je vaše dodávka vidět na silnici, prospívá reklamě, když poutá pozornost. To se s běžným Piaggiem Porter rozhodně nestane, protože jde o zcela běžný užitkový automobil s nepřeberným množstvím nástaveb. Nyní se na trhu objevuje řešení, s nímž bude porter nepřehlédnutelný.

Piaggio vyrábělo v Evropě také užitkovou tříkolku Ape, původně odvozenou od klasické Vespy – otevřenou, nebo s kabinou. Právě výroba uzavřené verze se v roce 2024 přesunula do Indie, takže v Evropě se kvůli emisním regulím nenabízí. Nyní karosárna Caselani vrací retro design ape na silnice prostřednictvím kitu pro čtyřkolový porter. Mimochodem, tento výrobce prodává i sadu na Citroën Ami, která mu vdechne „plechový“ vzhled ve stylu dodávky HY.

Sada s produktovým označením 4PE od designéra Davida Obendorfera pasuje na verze Porter NP6 a NPE, takže zůstává volba mezi spalovací verzí a elektrickou verzí. Proměňuje hlavně přední část prostřednictvím autenticky vypadajících malých světel s blinkry po stranách od výrobců Hella a Giantlight a decentní masky tvořené vodorovnými výkroji. Horní výkroj odkazuje na prolis tříkolky nad světly, zatímco centrální černý plast připomíná původní umístění předního kola. Stejně retro je i malé logo nad ním. Nové přídi se přizpůsobily také hladce navazující blatníky.

Sklolaminátový kit prodává italská karosárna v surovém stavu za 4.600 eur, přibližně 112.000 Kč. Lakování je za příplatek 19.500 Kč, a pokud chcete kompletní službu včetně montáže v továrně Caselani v severní Itálii, zaplatíte 141.000 Kč. Všechny ceny jsou bez DPH.

Citroën Ami - úprava Caselani • Zdroj: Caselani

Zdroj: Caselani, Motor 1, Piaggio I Video: Caselani

