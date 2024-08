Falešné řazení v elektrických Porsche nečekejte. Není k tomu důvod, říká vývojový pilot

S možností falešného řazení převodových stupňů a obstojnou simulací zvuku spalovacího motoru si ostrý Hyundai Ioniq 5 N posbíral od novinářů po celém světě obecnou chválu jakožto jeden z mála elektromobilů nabízejících opravdovou řidičskou zábavu. Právě na zmíněné funkce, které Hyundai převyšují nad konkurencí, však nyní přichází názor i z vývojového oddělení Porsche. A krátce řečeno, o podobnou technologii nemá značka ve svých elektromobilech zájem.

Předprodukční Porsche Taycan na Severní smyčce Nürburgringu • Porsche

Na téma simulace řazení kvaltů v elektrických modelech se konkrétně vyjádřil australskému magazínu Drive vývojový pilot Porsche Lars Kern. „Koukali jsme na to, ale… nevidím v použití smysl. Respektive v ohledu, aby elektromotor působil jako spalovací motor. Jednoduše to tak není, takže to nemá smysl. Nechceme předstírat používání spalovacího motoru, protože spalovací motory stále vyrábíme,“ uvedl člen vývojového týmu publikaci.

Německý pilot, který mimochodem stojí třeba za rekordní jízdou Taycanu Turbo GT na Nürburgringu, dále uvedl, že značka samozřejmě sleduje, co dělá konkurence. Falešné řazení by ale podle něj zhoršilo přednosti elektrického pohonu. „Při pohledu, jak dochází k přenosu síly a jak je aplikována, je elektromotor lepší než spalovací motor. Došli jsme tedy k názoru, že není třeba simulovat něco, co je minulostí,“ upřesnil Kern.

Porsche si mělo s myšlenkou falešného řazení pohrávat již v úplných začátcích vývoje Taycanu, nápad byl však zaříznut ještě před samotnou stavbou prvních prototypů. Kern potvrzuje, že do rukou vývojového oddělení se v nedávné době dostal k vyzkoušení právě i Ioniq 5 N, z výše zmíněných důvodů však inženýři došli k závěru, že tímto směrem se Porsche při vývoji elektromobilů ubírat nebude.

S prohlášením Kerna lze tedy předpokládat, že obdobnou techniku simulující charakter spalovacího motoru jako u Hyundaie nemáme očekávat ani v nové generaci řady 718, tedy Boxsteru a Caymanu – ty potkal stejný osud jako SUV Macan a přijedou už pouze v čistě elektrické podobě. Jak se Porsche popere s ryzími sporťáky na baterky, to se dozvíme během příštího roku.