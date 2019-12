Před 42. ročníkem Rallye Dakar - Stěhování, ale na jak dlouho?

Pravidelní čtenáři tohoto webu a dakarští fanoušci zvlášť, historii legendární rallye znají. Jak však praví jedno z mnoha českých přísloví, opakování je matkou moudrosti. Do začátku soutěže vám nabídneme seriál článků z historie, přehled českých týmů, zajímavosti kolem osobností soutěže i zajímavosti vyplývající z čísel kolem Rallye Dakar 2020.

Thierry, děkujeme!

Soutěž založil Francouz Thierry Sabine, syn dentisty a majitelky antikvariátu, který začal jezdit v jednadvaceti letech automobilové závody. Zlom v jeho životě nastal v lednu 1977, kdy se zúčastnil terénní soutěže Abidjan – Nice. Po poruše motocyklu strávil tři dny sám v poušti, než ho našla záchranná helikoptéra. „Když jsem bloudil pouští, napadlo mě, že se vrátím a pokořím to moře písku,“ vzpomínal tehdy sedmadvacetiletý muž po dramatickém zážitku.

Založil společnost T.S.O. – Thierry Sabine Organisation a první ročník Dakaru dával dohromady s euroasijskou manželkou Diane Thierry-Miegovou a třemi přáteli. Jeho představy se naplnily v úterý 26. prosince 1978, když z pařížského náměstí Trocadéro odstartoval první ročník Rallye Paříž – Dakar. Start tehdy pozorovalo pár stovek lidí. Koho v tu chvíli napadlo, že jsou svědky historického okamžiku, ve kterém vznikl nejtěžší motoristický maratón moderní doby, který vejde do dějin automobilového sportu. Rallye Dakar je čtyři desetiletí pojmem, který zná celý svět.

Na startu bylo na přelomu let 1978 a 1979 celkem 182 automobilů, motocyklů a kamionů, které byly poprvé a naposledy v dějinách soutěže hodnoceny společně. V cíli u Růžového jezera v senegalské metropoli Dakaru se objevilo pouze 72 strojů. Vítězem se stal Francouz Cyril Neveu s motocyklem Yamaha, který se z výhry radoval v dějinách rallye ještě čtyřikrát.

Pravděpodobně nejsmutnějším ročníkem v historii Dakaru byl ten s datem 1986. Při havárii vrtulníku během etapy Niamey - Gourma v úterý 14. ledna kolem devatenácté hodiny zahynulo pět lidí včetně zakladatele soutěže Thierryho Sabina. Společně s ním našli smrt francouzský zpěvák Daniel Balavoine, novinářka Nathaly Odentová, pilot vrtulníku Francois Xavier-Baagnoud a radiový technik Jean Paul Le Fur).

Sabinův otec Gilbert a zástupce ředitele Patrick Verdoy letěli jinými stroji. Po Thierryho smrti se chopili řízení soutěže nejen v osudný rok a i v dalších letech. Sabinův popel byl v místě nehody rozptýlen v poušti. O rok později se zde karavana zastavila a všichni startující vzdali Thierrmu Sabinovi hold u jediného stromu, který rostl v poušti Tenere.

Jedno datum – 14. ledna

Zvláštním datem v životě Thierryho Sabina bylo datum 14. ledna. Když v roce 1977 bloudil v písečných dunách, našli ho záchranáři právě tento den, což byl pátek. První ročník skončil v neděli 14. ledna 1979 a pondělí 14. ledna 1985 bylo poslední den Sabinova života. Charismatický Francouz byl známý tím, že se všemi účastníky prožíval jejich osudy. „Věděl, že řada z nás jela Rallye Dakar pro dobrodružství, ale bylo mu jasné, že soutěž musí dané africké zemi něco přinést. Mám na mysli zejména technické vybavení, které dokázalo tamním obyvatelům usnadnit život. Ať už to byla různá čerpadla a elektrocentrály, ale na paměti měl také spousty léků,“ vzpomíná Jiří Moskal, který dokázal s liazkou dojet v roce 1988 na druhém místě.

Původně vedl závod z Paříže do Dakaru v Senegalu s přerušením při převozu přes Středozemní moře. Politická situace a další faktory však postupně způsobily, že se trasa včetně startu a cíle časem měnila. Do roku 1994 se začínalo v Paříži. Kvůli stížnostem starosty města byl cíl přesunut z Avenue des Champs-Élysées do EuroDisneylandu na okraji metropole. To také způsobilo, že organizátoři naplánovali v následujících letech rallye do různých míst.

Jihoamerické starosti a arabské peníze

V roce 2007 se konal zatím poslední ročník na africkém kontinentu, jelikož v roce 2008 byl závod kvůli hrozbě teroristických útoků zrušen. Následně byla soutěž od roku 2009 přesunuta do Jižní Ameriky, konkrétně do Argentiny a Chile. V roce 2012 bylo k Argentině a Chile přidáno ještě Peru, které se po jednom ročníku účasti vzdalo. Naposledy se připojila také Bolívie. V roce 2018 se vrátilo na trasu Dakaru znovu Peru a v nadcházejícím ročníku se jelo výhradně po jeho území. Start a cíl byl v hlavním městě Limě.

Jihoamerické země však mají v posledních letech jiné starosti, než organizovat velký sportovní podnik a ještě ho financovat. Francouzským organizátorům ze společnosti A.S.O. (Amaury Sport Organization) totiž platily každý rok v průměru pět milionů dolarů. Posledním příkladem, že na tomto kontinentu mají vlády jiné starosti, je Chile. Poté, co tato země ležící na pobřeží Tichého oceánu uspořádala letos podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích (rallye), musela rallye pro rok 2020. Důvodem jsou rozsáhlé politické nepokoje.

Od „přestupu“ na jiný kontinent se mluvilo již loni, ale A.S.O. se nakonec domluvila z peruánskou vládou. Ovšem již v té době bylo zjevné, že se asi jedná o poslední ročník v Jižní Americe. Bohaté arabské země totiž projevovaly zájem uspořádat Ralllye Dakar na svém území. Z hlediska logistického by to pro ně neměl být problém. Vždyť loni se na Středním Východě konaly tři podniky Světového poháru FIA v cross-country. Navíc do hry vstoupil hlavní trumf tohoto regionu – finance. Saudská Arábie nabídla za každý ročník uspořádaný na jejím území částku 16 milionů dolarů. Násobeno pěti lety, neboť na tuto dobu je podepsaný kontrakt, to dává 80 milionů dolarů. V přepočtu to činí 1,8 miliardy korun.

„Po třiceti letech objevování krás Afriky a dekádě plné dobrodružství v působivé krajině Jižní Ameriky se nová kapitola v historii Dakaru bude psát při debutu na Blízkém východě v Saúdské Arábii,“ uvedl po podepsání smlouvy nový ředitel závodu David Castera. Francouz letos ještě absolvoval soutěž jako navigátor krajana Stéphane Peterhansela, který vyhrál slavnou soutěž celkem třináctkrát.

Stěhování Rallye Dakar na jiný kontinent s sebou nese především změnu charakteru tratě, která se mají přiblížit africkým terénům a také dosud poslednímu odjetému ročníku na území Peru. Znamená to návrat k těžkým etapám v písku a v dunových polích. Podle itineráře má vést 75 procent tratě v písčitém terénu. Organizátoři při popisu etap slibují zejména v závěru soutěže náročné terény – „při zapadnutí do písku se ztráty budou počítat na hodiny“, říká se mimo jiné. Účastníky čeká 7855 kilometrů dlouhou trať s dvanácti etapami a na nich 5096 kilometrů měřených úseků.

Abychom měli také hlas podobně uznávané osoby, přidáváme názor Karla Lopraise. Šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů si za své úspěchy vysloužil přezdívku „Monsieur Dakar“. Všechny své úspěchy slavil ještě v Africe, na jihoamerické půdě absolvoval několik ročníků jako řidič novinářského vozu. Před pár týdny na tiskovce svého úspěšného synovce Aleše na téma nové destinace, kde se bude Rallye Dakar 2020 konat, uvedl: „Myslím si, že je to návrat k africkému Dakaru, protože se pojede v oblasti, kde bude hodně těžkých terénů a je tam hlavně hodně písku.“

Historické trasy Rallye Dakar

1979-1980: Paříž – Dakar

1981-1988: Paříž – Alžír – Dakar

1989: Paříž – Tunis – Dakar

1990 – 1991: Paříž – Tripolis – Dakar

1992: Paříž – Kapské Město

1993: Paříž – Dakar

1994: Paříž – Dakar – Paříž

1995 – 1996: Granada – Dakar

1997: Dakar – Agadez – Dakar

1998: Paříž – Granada – Dakar

1999: Granada – Dakar

2000: Dakar – Káhira

2001: Paříž – Dakar

2002: Arras – Dakar

2003: Marseille – Šarm aš-Šajch

2004: Clermont-Ferrand – Dakar

2005: Barcelona – Dakar

2006 – 2007: Lisabon – Dakar

2008: (Lisabon - Dakar) závod před startem zrušen

2009: Buenos Aires – Valparaíso – Buenos Aires

2010 - 2011: Buenos Aires – Antofagasta – Buenos Aires

2012: Buenos Aires – Lima

2013: Lima – Santiago de Chile

2014: Rosario – Valparaíso

2015: Buenos Aires – Iquique – Buenos Aires

2016: Buenos Aires – Salta – Rosario

2017: Asunción – La Paz – Buenos Aires

2018: Lima – La Paz – Córdoba

2019: Lima – Lima

2020: Jeddah – Rijád - Qiddiyah

Foto: Viktor Chytka, Redbullcontentpool.com a archiv