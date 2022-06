Ferrari poodhaluje, s čím se vrátí do hlavní kategorie v Le Mans

První snímky prototypu LMH (Le Mans Hypercar) italská automobilka zveřejnila přesně 49 let poté, co poslední tovární tým Ferrari v hlavní kategorii projel cílem Le Mans. S návratem Ferrari do nejvyšší kategorie to tak bude v příštím roce přesně půl století od poslední účasti. Tehdy se s vozem Ferrari 312PB umístili piloti Arturo Merzario a Carlos Pace na druhém místě za Matrou.

Tentokrát žádná Matra ani Ford, jako v památných bitvách 60. let minulého století. Konkurence se změnila, ale bude tvrdá. V kategorii LMH a LMDh kromě Ferrari v následujících letech postupně uvidíme Toyotu, Glickenhaus, Alpine, Peugeot, Porsche, Lamborghini, BMW nebo Cadillac. Ne všechny automobilky se však budou účastnit vytrvalostního šampionátu FIA-WEC, jehož je slavný závod 24h Le Mans součástí. I přesto se jedná o velmi silné zastoupení, které nemá v novodobé historii motorsportu obdoby.

Antonello Colleta, který vede projekt vývoje prototypu LMH, řekl pro Autosport na konci minulého měsíce, že veškeré práce na voze probíhají podle plánu a s testováním prototypu se začne v červenci. Debutového testování se ujmou piloti Ferrari z kategorie GT - James Calado, Antonio Fuoco a Alessandro Pier Guidi.

Na vývoj není italská automobilka sama. S prototypem jí pomáhá tým AF Corse, který již dlouhé roky zastupuje Ferrari na poli vytrvalostních závodů v nižších kategoriích GT2 a GTE.

Technickou specifikaci prototypu si Ferrari zatím nechává pro sebe. Ohledně motorů mají vývojáři jednotlivých týmů volné ruce, takže zatím můžeme spekulovat, zda Ferrari pro závodní vůz LMH využije hybridního ústrojí v kombinaci se šestiválcem, nebo osmiválcem.

První foto od Ferrari poukazuje na tenkou linii předních světel oddělených pruhem v červené barvě. Žluté logo Ferrari a vzpínající se kůň v chromovém provedení je samozřejmostí. To je od Ferrari k prototypu LMH zatím vše. Další informace budou pravděpodobně poodhaleny se začátkem testování v příštím měsíci.