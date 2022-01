Fiat by mohl dostat vlastní verzi crossoveru Opel Mokka

Evropská nabídka automobilky Fiat v posledních letech pomalu stárla a automobilka se soustředila především na perspektivní jihoamerický trh. S vytvořením nadnárodní společnosti Stellantis by se však evropská část Fiatu opět měla vrátit na výsluní, čemuž by měly pomoci i nové modely – vycházející ze společné techniky.

V poslední době se přitom stále častěji objevuje informace, že by se v nabídce značky Fiat mohl objevit nový crossover, který by byl odvozen od modelu Opel Mokka. Tuto teorii by ostatně měly podporovat i informace o testování nového modelu kdesi na severu v mrazivých podmínkách.

Fotografie, které bohužel nemáme k dispozici, mají ukazovat kompaktní crossover, jeho tvary a přední i zadní světla výrazně připomínají právě Opel Mokka. Podle dalších informací by se však mohlo jednat pouze o testovací prototyp budoucího vlastního modelu Fiat.

Základem vozu by se téměř jistě měla stát platforma CMP, kterou kromě modelu Opel Mokka využívají také modely DS3 Crossback nebo Peugeot 2008. Společnost Stellantis přitom již v minulosti oznámila, že pro Fiat plánuje na rok 2023 nový model B-segmentu, který bude postaven právě na společné platformě.

Původně se sice očekávalo, že by mohlo jít o nástupce hatchbacku Punto, sázka na vůz typu crossover by však při současných preferencích zákazníků mohla dávat větší smysl. Namísto názvu Punto by pak značka mohla použít spíše označení Uno, které má mnohaletou tradici.

Na bližší informace si nejspíš budeme muset ještě pár měsíců počkat, při současných trendech ale automaticky očekáváme, že se v nabídce objeví i nějaká ta elektrifikovaná motorizace.