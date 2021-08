Fiat chystá nový benzinový motor 1.5 FireFly. Využije ho Tipo i Alfa Romeo

Dnešní éra patří hlavně elektromobilům, jejichž nabídka se postupně rozšiřuje, a tak jsme v poslední době slyšeli hlavně zprávy o nové technice pro tyto modely. Vývoj se ale naštěstí nezastavil ani v případě spalovacích motorů, byť o nich bohužel tolik není slyšet. Již brzy se to však má změnit, Fiat totiž připravuje nový zážehový agregát 1.5 FireFly Turbo.

Jak z názvu vyplývá, půjde o další součást rodiny FireFly, jejíž členové jsou v Evropě dostupné od roku 2018. Aktuálně přitom řada čítá tři jednotky, jako první debutovaly přeplňovaný tříválec 1.0 FireFly Turbo a odvozený čtyřválec 1.3 FireFly Turbo, představené v Jeepu Renegade a Fiatu 500X, k nimž loni přibyl atmosférický tříválec 1.0 FireFly s mildhybridním pohonem pro Fiaty 500 a Panda či Lancii Ypsilon.

To 1.5 FireFly Turbo bude primárně určen pro kompaktní automobily. Nasazen bude ve Fiatu Tipo, který po faceliftu v případě benzinových jednotek nabízí jen tříválec 1.0 FireFly Turbo. Údajně se s ním počítá také pro zcela novou Alfu Romeo Tonale, která má debutovat v roce 2022. Od ní má být údajně odvozen také Dodge Hornet pro americký trh.

Motor bude technicky vycházet z již známé třináctistovky. Stejně jako ona využije celohliníkovou konstrukci, shodovat se pak bude i vrtání - vyššího objemu tak konstruktéři dosáhnou zvýšením zdvihu. Turbodmychadlem přeplňovaný agregát pak využije třetí generaci variabilního časování MultiAir, chybět logicky kvůli emisím nebude ani filtr pevných částic.

Patnáctistovka se přitom nevyhne elektrifikaci. Z automobilky zaznívají zprávy, že nový agregát bude použit jak v mildhybridech, tak plug-in hybridech. V takovém případě by mohl nabídnout výkon až 206 kW, mildhybrid by mohl nejvýše poskytnout 140 kW.

Nejvyšší specifikace by přitom podle zákulisních zpráv měly být vyhrazeny sportovně laděné značce Alfa Romeo, pro její odlišení od zbytku portfolia koncernu Stellantis. Naopak Fiat Tipo má být kvůli ceně nabídnut pouze ve formě mildhybridu, jako plug-in hybrid by byl až příliš drahý. Motor by pak měl dostat i Jeep Renegade, Fiat 500X nebo Jeep Compass.

Zároveň je však otázkou, jaká bude další budoucnost tohoto agregátu. V rámci spojení koncernu Fiat Chrysler Automobiles se Skupinou PSA do celku Stellantis avizovalo vedení nové automobilky rozsáhlé sdílení techniky napříč portfoliem. Zároveň se však mluvilo o tom, že budou použity spíše platformy PSA, což by případně znamenalo nutnost adaptace nové jedna pětky pro tuto techniku. Tak se nechme překvapit, jak to ještě s novou patnáctistovkou bude. Debutovat by každopádně měla na jaře 2022.