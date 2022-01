Fiat chystá Pandu SUV. Dorazit by mohla v roce 2023

Italská automobilka Fiat po začlenění do koncernu Stellantis opět chystá svůj rozmach. Pro následující léta připravuje nové modely, které konečně opět zesílí její pozici na evropském trhu. Jednou z připravovaných novinek by mělo být i cenově dostupné městské SUV přezdívané Panda SUV.

Už několikrát vyšlo najevo, že Fiat do budoucna počítá s dvěma řadami modelů, jak ostatně potvrdil i šéf značky Olivier Francois. Jednou bude už dobře známá, spíše prémiová rodina 500, kterou doplní cenově dostupné vozy inspirované konceptem Centoventi z roku 2019, které zřejmě ponesou populární jméno Panda. Součástí této rodiny by přitom mohlo být právě i městské SUV.

„Jisté je, že teď mám možnost vymyslet nové jméno, nebo použít nějaké legendární jméno z minulosti. Přikláním se spíše k tomu druhému, protože máme tyto příznivé zkušenosti se spoustou spokojených zákazníků,“ říká o možném pojmenování nové řady Francois pro magazín Auto Express.

Obě řady se odliší jak cenovým pojetím, tak designem. Rozdíly mají být přitom třeba zdůrazněny i tím, že zatímco řada 500 do budoucna ponese na přídi právě číslovku pět set místo loga Fiatu (po elektrické 500 tento detail nově využilo i 500X), rodinu „Panda“ nadále ozdobí výsostné znaky italského výrobce.

Zatím se přitom rýsuje tříčlenná rodina „Panda“. Po boku dnešního minivozítka by se mohl objevit malý hatchback jako náhrada za někdejší Punto a malé SUV. To se má začít vyrábět v roce 2023 v polské továrně Tychy, přičemž již využije možností spojení Fiat Chrysler Automobiles se Skupinou PSA do koncernu Stellantis. Základem má být totiž původně francouzská platforma CMP.

To malé SUV přitom doplní budoucí 500X. Proti němu však využije hranatější, praktičtější karoserii. Ve výsledku se tak má spíše jednat o náhradu za malé MPV 500L. Fiat tudíž podle všeho zareaguje na dnešní trendy a malé MPV nahradí městským SUV, podobně jako se to stalo u konkurence. Budoucí 500X by pak byla ještě větší stylovka než dnes, navíc možná výhradně dostupná s elektrickým pohonem.

Právě toto malé SUV by se mohlo představit již letos ve formě konceptu. V polském závodu Tychy se pak bude vyrábět po boku malých SUV značek Alfa Romeo a Jeep, které mají využít shodný technický základ.