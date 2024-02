Fiat zůstává globální jedničkou Stellantisu. Prodal 1,35 milionu aut

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Říká se, že tichá voda břehy mele, a pokud bychom se podívali na prodejní výsledky koncernu Stellantis, o značce Fiat to bezpochyby platí. Ze všech třinácti značek v tomto koncernu to byl právě Fiat, o kterém člověk alespoň v Česku moc neslyší, ale jehož auta se prodávají jak teplé housky.

Představení modelu 600 na koncernové technice bylo od roku 2020 první premiérou nového auta od roku 2020, kdy přišla nová elektrická pětistovka. Panda se stále vyrábí ve třetí generaci, představené v roce 2011, model 500 se spalovacím motorem je ještě starší, tipo bude letos na trhu devátým rokem, 500X osmým a po kdysi velmi oblíbeném puntu se slehla zem.

Přesto automobilka za loňský rok dokázala meziročně zvýšit své prodeje, a to o 12 % na 1,35 milionu globálně prodaných aut. Navíc si udržela největší podíly na několika klíčových trzích – v domovské Itálii (12,8 %), Brazílii (21,8 %), Turecku (15,8 %) a Alžírsku (78,6 % - to není překlep, tisková zpráva opravdu hovoří o téměř čtyřpětinovém tržním podílu).

Video se připravuje ...

Fiat se také stal nejprodávanější značkou v celé Jižní Americe s 542 tisíci prodanými auty a 14,5% tržním podílem. Co do modelů byla v Itálii nejpopulárnější panda, v Brazílii to byl pick-up Strada a v Turecku a Alžírsku dominoval model Tipo/Egea v různých karosářských provedeních.

V Evropě si elektrická pětistovka odnesla titul nejprodávanějšího elektromobilu v segmentech A a B s 14,7% tržním podílem, mezi spalovacími motory v těchto segmentech vládne duo 500 a Panda s dohromady 230 tisíci prodanými kusy. Fiat Ducato bylo 7. nejprodávanější dodávkou v Evropě a nejlépe prodávaným užitkovým vozem koncernu Stellantis.

Stejně jako mají konvenční modely 500 a 500X své elektrické sourozence, byť s nimi mnoho techniky nesdílejí, přijde na trh i elektrická panda, a to pravděpodobně ještě v letošním roce. Má cílit na co nejnižší cenu, aby konkurovala levným čínským elektromobilům.