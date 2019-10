FlixBus propojí Česko s další desítkou nových destinací v Evropě

Společnost FlixBus nabídne nové mezinárodní spojení od 30. října 2019. Autobusy v barvách této společnosti propojí polskou Medyku a nizozemský Rotterdam se zastávkami v Ostravě, Olomouci a Praze. Kromě Rotterdamu patří mezi nové destinace na přímém spoji i Antverpy v Belgii a také Koblenz, Mohuč a Fürth v Německu. Autobusy budou dále stavět i v Bruselu, Cáchách, Frankfurtu n. M., Erlangenu a Norimberku.

Martina Čmielová, mluvčí společnosti FlixBus uvedla, že mezinárodní linka mezi Polskem a Nizozemskem nabídne celou řadu nových destinací, současně ale dojde k navýšení frekvence některých spojení. Do Erlangenu se cestující s autobusy v barvách společnosti FlixBus mohou dostat z Prahy dvakrát denně, do Bruselu nebo Cách až třikrát denně na přímém spoji.

V Praze budou autobusy stavět na Roztylech a po dobu rekonstrukce zličínského nádraží také na Stodůlkách. Ve směru do Německa budou spoje odjíždět z Prahy v nočních hodinách v 3.55 a 4.25 hod., do Frankfurtu a Mohuče dorazí kolem poledního, do Bruselu v 17.25, do Antverp v 18.30 a na konečnou do Rotterdamu v 20.00 hodin.

Směrem do Polska budou autobusy odjíždět pět minut po půlnoci ze Stodůlek a v 00.35 ze zastávky Praha Roztyly, ve 3.55 z Olomouce a v 5.05 z hlavního nádraží v Ostravě. Také v Polsku přibudou nové destinace, jimiž jsou Jastrzębie-Zdrój, Żory, Tarnov, Řešov, Přemyšl a Medyka. Poslední z měst, Medyka, je významným hraničním přechodem na východě Polska, odkud se dá na Ukrajinu dojít i pěšky. Zelené autobusy staví v rámci této linky ještě v Katovicích a Krakově.

FlixBus působí v české vnitrostátní dopravě přes dva roky. Celkem nyní zelené autobusy jezdí do 30 zemí a více než 2000 destinací, každý den lze vybírat z nabídky přes 350.000 různých spojení.

Zdroj: FlixMobility GmbH