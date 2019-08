Flixbus v létě vypravuje z Florence dvakrát více odjezdů autobusů než vloni

Hlavní město Praha bylo do sítě společnosti Flixbus přidáno v roce 2015 a v současnosti nejvíce autobusů v jejích barvách míří z nádraží Florenc do českých regionů, Polska a Německa. Nejčastějšími destinacemi cestujících z Prahy je Brno, Berlín a Vídeň. Nejdelší přímý spoj jede do rumunské Bukurešti.

Více než třetina spojů dopravce míří z karlínského nádraží do českých regionálních měst. V současné době staví autobusy FlixBus celkem v 45 českých městech, z toho je 37 měst pod 80 tisíc obyvatel, včetně 20 měst pod 20 tisíc obyvatel. S důležitými administrativními i obchodními centry tak propojuje i menší města jako Telč, Třeboň, Uherský Brod, Louny, Horní Planá, Benešov nebo Soběslav.

Dvě třetiny autobusů v barvách společnosti Flixbus vyjíždějících z Florence míří do zahraničí, zhruba 15 procent spojů do Německa a srovnatelně do Polska. Nejčastějšími cílovými destinacemi jsou v letošním roce Brno, Berlín a Vídeň.

Kromě sousedních států je možné zakoupit jízdenky na přímá spojení do zemí západní a severní Evropy jako Dánsko, Belgie, Nizozemsko, Francie a Švýcarsko. Pro letní turistickou sezónu jsou pak vítaná přímá autobusová spojení mezi Prahou a Itálií, Chorvatskem nebo Rumunskem.

Vůbec nejdelší spojení dálkovým autobusem přímo z Prahy v nabídce společnosti FlixBus představuje linka do rumunské Bukurešti. Cestu dlouhou 1352 km do hlavního města Rumunska urazí autobus s povinnými přestávkami za 23 hodin. Cena jízdenek mezi Prahou a Bukureští začíná na 1129 Kč.

Zdroj: FlixMobility GmbH