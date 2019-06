Ford Edge v Evropě příliš neuspěl, postupně zmizí z většiny trhů

Automobilka Ford to s velkými SUV nemá na evropském trhu snadné. Když se v devadesátých letech snažila prosadit s modelem Explorer, moc slavně to nedopadlo. A podle dosavadních zpráv se zdá, že ani pokus s prémiovým crossoverem Edge nedopadl zrovna nejlépe.

Ford Edge už je sice na trhu od roku 2015, na evropské trhy však zamířil teprve po modernizaci, která byla představena na ženevském autosalonu 2018. Podle nových informací z Velké Británie se však zdá, že se prémiovému SUV na evropském trhu příliš nedaří a jeho nabídka se brzy podstatně scvrkne.

Po méně jak půl roce se totiž britské zastoupení rozhodlo zastavit příjem objednávek na nové modely. S touto informací přišel web CarScoops, který získal potvrzení od jednoho z britských představitelů automobilky. Mezi řádky pak také vyplývá, že se modelu Edge na některých evropských trzích příliš nedařilo.

„Edge se bude i nadále prodávat pouze na sedmi klíčových evropských trzích, na všech zbylých evropských trzích bude Edge dostupný jen do vyprodání zásob. Rozhodnutí omezit dostupnost modelu Edge na sedm klíčových trhů je v souladu s naší strategií posílit značku Ford a vytvořit v Evropě udržitelně ziskový podnik, a to včetně možnosti vylepšit nebo naopak zastavit nabídku méně ziskových modelů.“

Podle Fordu by měly prázdné místo po modelu Edge zaplnit další zajímavé modely, které budou lépe odpovídat požadavkům zákazníků. Jedním z nich by mohlo být například i kompaktní SUV Ford Puma, které by měla automobilka představit na autosalonu ve Frankfurtu. Podle dalších spekulací by mohl být model Edge nahrazen například sedmimístnými modely Kuga nebo Explorer.

A jak se dotkne plánované omezení zákazníků v Česku? „Je pravda, že tento rok dojde k doprodeji skladových vozů a příští rok u nás již nenabídneme nový Ford Edge,“ uvedl na náš dotaz Attila Szabo, generální ředitel společnosti Ford Motor Company, s. r. o.