Ford Focus ST Plus 2.3 EcoBoost (206 kW) vs. Škoda Octavia RS 2.0 TSI (180 kW) – Jeden hot…

Pořizovací náklady – asi jediná oblast, kde se srovnávané kompakty plus mínus shodnou. Ford Focus ST Plus se totiž prodává ve verzi se sedmistupňovým automatem za cenu od 956.900 Kč. Připomínám pohonnou jednotku, kterou je čtyřválec 2.3 EcoBoost s výkonem 206 kW. Na Octavii RS s benzinem 2.0 TSI a převodovkou DSG vám pak stačí 939.900 Kč. O chlup nižší cena není vykoupena horší výbavou, RS se Focusu ST Plus minimálně vyrovná. Překvapila metalíza v základní výbavě, to jsem dlouho v žádném ceníku neviděl. Focus zase chválím za elektricky nastavitelné sedačky v základu a pětiletou záruku ve standardu.

I tak si ale myslím, že srovnání Focusu ST Plus s Octavií RS 2.0 TSI by nemuselo být úplně nezajímavé. Už jenom kvůli tomu, že se prodávají za velmi podobné peníze. Za které však dostanete dva velmi rozdílné produkty, jak jsem už dopředu prozradil.

Takže to bychom měli hned na začátku srovnávacího testu výsledek… Mostecká dominance Focusu ST Plus bude pro málokoho překvapením, Octavia RS mě však svým vyloženě civilním zaměřením i tak velmi… překvapila. Už v testu vznětového RS jsem si na benzinové RS stěžoval a dopředu práskl, že sportovní skutečně moc není ani nejsilnější verze s dvoulitrem TSI o výkonu 180 kW.

Možná jste se dovtípili už z titulku, absolutní jistotu máte tehdy, pokud jste si včera pustili Rychlé kolečko z Mostu. Za hot-hatch bych si dovolil označit pouze jednoho z porovnávaných vozů, podle očekávání to bude Ford Focus ST Plus.

Design, interiér

Zaměnitelný focus a… pořád nevím

Pokud jste si někdy třeba v diskuzi posteskli nad tím, že je design moderních kompaktů stále unifikovanější a uniformní, Ford Focus v aktuálním provedení vám dá zapravdu. To auto není ošklivé, ale klidně by to mohl ceed, i30, astra, Mazda 3… Ford v něm nevidím, respektive ve focusu vidím vlastně úplně všechno. A nic. A že to bývalo krásné a hlavně originální auto! První generace ve stylu New Edge je dodnes úchvatný kousek! Bylo to zároveň jedno z prvních aut, které jsem ve Světě motorů testoval a dodnes se po jedničkovém focusu ohlédnu, když ho na silnici potkám. Logicky je jich čím dál míň a v horším stavu.

Aktuální ST Plus je dle mého přiměřeně nenápadné, hlavně díky devatenáctipalcovým liťákům byste však zbystřit mohli. Pro ST Plus je specifická taky maska chladiče, přední i zadní nárazník nebo nástavce prahů. A ještě jednu hezkou markantu tenhle hot-hatch má – dvě už docela mohutné koncovky výfuku. A zvenčí zní hezky.

Focus je tedy možná zaměnitelný a ve verzi ST Plus celkem nenápadný (to druhé je pro mě klad, jak jsem už řekl), octavia ve svém posledním vydání však stále nanejvýš akceptovatelná. Tohle přirovnání jsem použil u šedivého kombíku RS TDI, s tím jsem měl zatím nejmenší problém. Ale teď modrý liftback RS… Pořád nějak nevím. Kvituji také spíš decentnější pojetí, líbí se mi i černé kontrastní detaily (maska chladiče, spojler, prahové lišty a lišty kolem oken, difusor, zrcátka, nápisy na pátých dveřích…), ale pořád bych zvedl ruku pro pofaceliftovanou trojku. Standardem jsou osmnáctipalcová kola (byl to i náš případ), za devatenáctky si pochopitelně připlatit můžete (11.500, nebo 14.000 Kč, podle designu).

HODNOCENÍ DESIGNU Ford Focus ST Plus Škoda Octavia RS Vnější vzhled 7 7 Vnitřní vzhled 8 9 Zpracování 7 9 Ergonomie 9 5 Konektivita 9 10 Průměr 8.00 8.00

Náskok octavie kazí digitál. Jak jinak

Samotného mě zarazilo, o kolik moderněji, ale i hodnotněji vypadal vedle focusu interiér octavie. Ford se přitom poprvé představil v roce 2018, to není zase tak dlouho, vedle škodovky to byl ale dost oldschool. Což by samo o sobě nemuselo vůbec vadit, octavii se však v dražších verzích daří vytvořit velmi příjemnou, útulnou a až luxusní atmosféru, focus je plastovější.

Ale také o řád přehlednější, ovládání všeho je jednoduché a srozumitelné. Tady se stará škola a pořádky projevují blahodárně, exponované a často používané funkce mají svá fyzická tlačítka, ovládání ventilace je dokonalé. Přitom ani z pohledu moderních výdobytků focus nestrádá, proti octavii chybí z podstatných věcí vlastně jen bezdrátový Apple CarPlay, zde škodovka sbírá u jablíček mimořádně kladné body, Standa vždy křepčí.

Přehnanou digitalizaci nemůžu znovu než zkritizovat, i když uznávám, že po půlroce s golfem jsem si možná skoro až zvykl. Nebo přesněji řečeno – čekal jsem z dlouhodobější perspektivy víc nervů, krkolomné seznamování a averze se změnily na „alespoň to konečně funguje“. Vážně mě digitální ovládání stresuje míň, než jsem si na začátku myslel. A u testovaného kusu bezproblémově fungoval i bezklíčkový vstup… Řeklo by se samozřejmost, ale bohužel tomu tak hlavně po náběhu produkce zdaleka vždy nebylo.

Co se mi nelíbilo velmi, to byl otočný ovladač voliče automatické převodovky ve focusu. Něco podobného bych čekal v tramvaji, že budete kolečkem volit, jestli pojedete dopředu, nebo dozadu. Ale zvlášť ve sportovně laděném autě? Vždycky jsem se musel na manipulaci soustředit. Octavia je na tom se svým pidivoličem lépe jenom o trochu.

Focus se drží!

Asi je nám všem jasné, že v praktických disciplínách bude excelovat octavia. Kus auta navíc se zahanbit nenechává (v porovnání s focusem je delší o 314 mm), jak ale vidno z našich interiérových měření, focus o parník nezaostává. Je to normálně prostorné auto nižší střední třídy, kde si dozadu v pohodě sednu i já se svými 181 cm. Dobře, zas tak vysoký nejsem… V octavii mám o něco víc místa, drastický rozdíl to ale není. Ten nastává až v kufru, 600 vs. 375 litrů je nezpochybnitelný náskok.

Zvědavější jsem byl na sedačky, sportovněji laděné verze by v tomto směru klopýtat neměly. Focus nabídne značkově věhlasné sedačky Recaro, Octavia RS se však drží víc než statečně. Výraznější, ale ne přehnané boční vedení je vlastní oběma modelům, v octavii velmi chválím nastavitelnou délku sedáku, fixní opěrky v praxi nevadí. Jde tedy v obou případech o lehce sportovněji tvarované posezení, komfort a použitelnost na delší cesty ale netrpí ani náhodou.

Parádní je tlustý věnec volantu focusu, moc pěkně se s ním pracovalo. Octavia je v tomto směru o něco civilnější.