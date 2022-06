Ford má problém, Bronco V6 prý trápí fatální selhání motoru

Zámořští kolegové z Motor1 informovali, že americký federální úřad pro silniční bezpečnost NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) zahájil vyšetřování týkající se modelu Ford Bronco. Podle kanceláře ODI (Office of Defect Investigation) je důvodem vyšetřování několik stížností, které upozorňují na problémy s ventily na několika modelech Ford Bronco.

Podle dokumentů, které úřad NHTSA zveřejnil, se problémy týkají Fordu Bronco modelového roku 2021, který je osazen dvakrát přeplňovaným 2,7litrovým motorem EcoBoost V6. Kancelář ODI přitom eviduje již kolem 32 stížností na stejnou závadu tohoto motoru.

Dokumenty NHTSA přitom problém popisují následovně: „Za normálních jízdních podmínek může vozidlo bez varování zaznamenat ztrátu hnací síly bez jejího obnovení z důvodu katastrofického selhání motoru, spojeného s vadnými ventily 2,7litrových motorů EcoBoost.“

Video se připravuje ...

Jak přitom upozorňují kolegové z Motor1, téma podobných selhání motorů je často probírané také na fóru Bronco6G, které sdružuje vlastníky a fanoušky vozu. Ke konci května bylo na webu evidováno asi 50 vozů s podobným problémem, přičemž u některých se projevil klidně po nájezdu 3 mil, u dalších po nájezdu okolo 7000 mil. Vždy se však jednalo o stroje s motorem 2,7 EcoBoost V6.

Podle zatím nepotvrzených zpráv by na vině mohla být špatná šarže ventilů, dodaných automobilce obchodníkem, které mají výrobní vadu a žárem vznikajícím v motoru křehnou. To by pak mělo vést k jejich selhání a tím i zřejmě i poškození motoru.

Celá věc je však prozatím pouze ve fázi vyšetřování a zatím není jasné, kolik vozidel Ford Bronco s tímto motorem může být problémem dotčeno. Stejně tak není zřejmé, zda se může problém vyskytnout i v jiných modelech, které jsou tímto motorem osazeny, případně v jiných motorem V6 EcoBoost.