Fordu Mondeo je přes třicet a pořád vypadá dobře. Testovací program neměl obdoby

Rok Světa = rok Mondea. V roce 2022 uplynulo 30 let od představení prvního světového fordu. Ve stejný rok získala nejstarší mondea nárok na veteránské značky. A ve stejný rok se předlouhá kariéra fordů střední třídy definitivně uzavřela. Pojďme se seznámit s jedním z prvních vyrobených mondeí.

Před více než 30 roky se desetiletý Ford Sierra konečně dočkal moderního nástupce s motorem předních kol. Model Mondeo se veřejnosti oficiálně odhalil 23. listopadu 1992. U Fordu šlo tehdy o konstrukční revoluci, neboť motory všech předchozích modelů včetně čtyř generací cortiny vždy roztáčely zadní nápravu, případně u některých verzí sierry rovnou všechna kola.

Dosud nejrozsáhlejší testovací program v historii Fordu představoval 115 vozů Mondeo, které si budoucí zákazníci ve Velké Británii, Německu a Finsku mohli už koncem roku 1992 důkladně vyzkoušet v běžném provozu. Po třech měsících se při pohovorech vyjádřili k jízdním vlastnostem, roční zkouška byla poté završena důkladnou rozborkou a stejný model měli následně zájemci možnost získat po půlroce zpět. A spolu s tím jim zástupci automobilky položili zásadní otázku: „Chcete mondeo odkoupit, nebo ho vrátíte do továrny?“ My bychom měli tehdy jasno!

DOHC pro všechny

Atraktivní novinka střední střídy se poté prezentovala jako první globální ford pro celou planetu, což vysvětluje už její název: Mondeo je zkomoleninou latinského výrazu mundus, což v překladu znamená svět. A jestliže v Evropě jsme pozdějšího vítěze prestižní ankety Auto roku 1994 znali jako Ford Mondeo, ve Spojených státech si pro změnu říkalo Ford Contour, případně Mercury Mystique. Přestože dřívější fordy střední třídy se už od cortiny pro starý kontinent rodily většinou v britském Dagenhamu, následné mondeo sjíždělo převážně z linky v belgickém Genku. Výroba však probíhala současně také ve španělské Valencii a ruském Vsevoložsku.

Ačkoliv tehdejší světové autosalony každoročně přetékaly mnoha novinkami, mondeo se na jaře 1993 stalo hlavním magnetem celého ženevského veletrhu. Modelová paleta přitom byla už od počátku kompletní: tři karosářské varianty, tři zážehové motory o objemech 1,6 až 2,0 litru, a to vesměs s 16V hlavou válců, dále přeplňovaný vznětový čtyřválec a jako třešnička na šlehačce dortu velmi luxusní výbava Ghia. Přechod motorů na výhradně čtyřventilovou techniku byl přitom tehdy v celém segmentu novinkou. Jenže všechny tyto superlativy pokořil v roce 1995 nástup nejvýkonnějšího motoru 2.5 V6 24V – opět se čtyřventilovou technikou, ale ohromujícím výkonem 125 kilowattů.

Ze selské rodiny

Futuristická sierra v roce 1982 veřejnost šokovala, značné popularity se i díky výrazným rolím v dobových televizních seriálech a filmech (Dlouhá míle, Chobotnice z II. patra, Druhý tah pěšcem, Na dvoře je kůň, šéfe) dočkala také v Československu. Moderní nástupce tak měl mimořádně těžký úkol na sierru nejen úspěšně navázat, ale současně ji v mnohém překonat. Vždyť na finesy jako třídveřový model XR4i s motorem 2.8 V6 nebo špičkový homologační model RS 500 Cosworth se navazuje velmi nelehko.

Mondeo se přesto sieře už od základních verzí raketově vzdálilo ve všech parametrech. Jestliže skromný předchůdce zahajoval paletu pohonných jednotek karburátorovou třináctistovkou, mondeo o deset let později nabízelo jako holý základ 16V šestnáctistovku. Sice pozbylo třídveřovou karoserii, pět let po premiéře ji však důstojně nahradilo velké stylové kupé Cougar. Trojice základních karosářských verzí velkého fordu se lišila nejen různorodým zaměřením, ale i rozměry zavazadelníku. Sedan poskytl využitelný objem 480 litrů, pětidveřový liftback se uskromnil na 470 l, naopak mohutné kombi Turnier nabídlo v základním uspořádání 650 litrů. Není divu, ostatní členy rodiny totiž délkově přesahovalo o výrazných patnáct centimetrů. Mondeo mělo zkrátka obrovské ambice, což platilo třeba i pro palivovou nádrž, slibující dlouhé dojezdy. Na svou třídu se chlubila obrovským objemem 61,5 litru. Jenže testovaný vůz by při udávané osmilitrové spotřebě zvládl na jeden zátah zdolat nijak oslnivých průměrných 768 kilometrů. V případě úsporné vznětové osmnáctistovky se však dokázal pochlubit klidně i tisícikilometrovým dojezdem.

Dnes už mezi unikáty

Nový ford střední třídy se před třiceti lety představil právě v době, kdy se veřejnost zamilovala do zaoblených křivek Mazdy 626. Elegantní mondeo ji v mnohém připomínalo, a ačkoliv obliny z počátku devadesátek nahradil v roce 2000 nevýrazně hranatý nástupce, design původního modelu má stále kouzlo. Ať už jde o reprezentativně pojatý sedan, rodinně orientovaný pětidveřový liftback, nebo cestovatelsky pojaté kombi, na silnici tento klasický model dodnes ostudu neudělá. Ba naopak, jeho nadčasové tvary mezi moderními vozy vynikají snad ještě více než kdysi.

Šedý ford na našich fotografiích sloužil až do roku 2022 jedinému majiteli v Německu a do provozu byl uveden dva dny před Štědrým dnem roku 1993. Během tří desetiletí stačil zdolat pouhých 47.500 kilometrů, a nebýt pár nepatrných šrámů na originálních poklicích kol, unikátně zachovalé mondeo bychom shledali jako úplně nový vůz. Výbava odpovídá náročnějšímu stylu německých zákazníků: vyšší specifikace CLX je doplněna příplatkovou šedou metalízou, pod přední kapotou se skrývá zážehový kompromis v podobě dostatečně silné osmnáctistovky a původní majitel si dopřál nejvyššího cestovního pohodlí v podobě samočinné převodovky.

Ještě teď si živě vybavujeme polovinu devadesátek, kdy hravě zaoblené mondeo s moderním interiérem připomínalo proti dosavadní sieře tank. Dnes už ho však vnímáme jako subtilně obestavěné, ale stále dostatečně prostorné cestovní auto se skvělým výhledem, komfortními sedadly a živým motorem. Za jízdy je stále vzorně tiché, výtky nemáme dokonce ani k automatu. Přestože si dodnes pamatujeme, jak nepříjemně dokázaly kabinou škubat i luxusní mercedesy, rodinný ford s minimálním kilometrovým nájezdem si svoji posádku hýčká. O výbavě to však tak docela neplatí, manuálně stahovatelná přední okna působí na střední třídu dosti nepatřičně. Přitom právě tlačítkové ovládání bočních skel u nás patřilo v době těsně po sametové revoluci k prvkům, které prostě zápaďácké auto mít povinně muselo. Jenže naopak o to cennější jsou z historického hlediska vozy nesměle demonstrující, bez čeho všeho se prostě tenkrát obejít dalo…

Technické údaje Ford Mondeo 1.8 16V Motor atmosférický řadový čtyřválec vpředu, elektronické vstřikování paliva Objem 1796 cm3 Vrtání x zdvih 80,6 x 88,0 mm Výkon 85 kW při 5750/min Točivý moment 158 N.m při 3750/min Převodovka čtyřstupňová samočinná Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové, ABS Rozvor 2705 mm Vnější rozměry 4481 x x 1747 x 1387 mm Největší rychlost 179 km/h Zrychlení 0-100 km/h 13,8 s Normovaná spotřeba 8,0 l/100 km Objem nádrže 61,5 l Cena nového vozu (1995) 563 030 Kč

Karosářské trio

Všechny tři generace mondea se zákazníkům dodávaly jako čtyřdveřový sedan, pětidveřový liftback a kombi. Původní typ se pro modelový ročník 1997 dočkal výrazné modernizace, charakteristické radikální změnou designu. Pro mnohé dokonce mezikontinentální – zatímco prvotnímu modelu se přisuzoval design japonský, omlazená verze připomínala rukopis korejský. A pro změnu o velkém a přespříliš nápaditém modelu Scorpio se v téže době posměšně hovořilo jako o americkém klaunovi.

Žádná bouřka věčně netrvá

Když se koncem roku 1992 s velkou pompou představil Ford Mondeo, navazoval na dlouhou řadu fordu střední třídy, započatou v roce 1962 první cortinou. Jedno měly vždy společné: ať už šlo o jednu ze čtyř generací zmíněné cortiny, nebo pozdější sierru, vždy se prezentovaly pohonem zadních kol. Spolu s mondeem sice tato bohatá tradice skončila, pohon zadní nápravy si však až do roku 2000 ponechal luxusní model vyšší střední třídy Scorpio. Z tuzemského pohledu je zajímavá skutečnost, že veškeré zmíněné vozy se oficiálně dovážely na československý i pozdější samostatný český trh.