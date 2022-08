Ford Mustang California Special má českou cenu. Čím se otevřená stylovka odlišuje?

Co nevidět dorazí k testu Mustang ve verzi California Special. Ta je vyhrazena kabrioletu a my už známe českou cenu i všechny její položky.

Nabídku současného, osmiválcem poháněného Fordu Mustang rozšiřuje stylová verze California Special. Ta je k dispozici pouze pro „základní“ provedení GT v otevřené verzi. Jen připomeňme, že takové auto má pod kapotou pětilitrovou V8 s 330 kW a 529 newtonmetry točivého momentu a pojí se se šestistupňovou manuální (1.599.900 Kč), případně desetistupňovou automatickou (1.659.900 Kč) převodovkou.

Provedení California Special je tak vlastně „jen“ příplatkovým balíčkem. Stojí 52.000 Kč a rozhodně stojí za pozornost. Nabízí totiž například čalounění kůže/velur s červeným prošitím a logem GT/CS, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, rohože s červeným prošíváním, hliníkový přístrojový panel, specifickou masku chladiče, GT/CS logo mezi zadními světly, sportovní pruhy po stranách vozu, výztuhu mezi věžemi s nápisem California Special a konečně specifická devatenáctipalcová kola z lehkých slitin.

Video se připravuje ...

Připomeňme, že už standardní výbava Mustangu GT je hodně pestrá. Zahrnuje třeba multimédia se systémem SYNC 3, dvanáctipalcový digitální přístrojový štít, vyhřívaný volant, LED světelnou techniku, ambientní osvětlení interiéru, zadní parkovací kameru, adaptivní tempomat, sportovní brzdovou soustavu Brembo či aktivní dvoustupňovou regulaci výfuku use čtyřmi chromovanými koncovkami.

Ale zpátky ke kalifornské specialitce. Tu nejenže najdeme v českém ceníku, ale brzy dorazí do redakční garáže k tradičnímu testu. Na první dojmy z verze, které je do teplých letních dní a romantických večerů jako dělaná, se tak můžete těšit co nevidět!