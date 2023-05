Ford poodhaluje nové E-Tourneo Courier, osobní verze E-Transitu se představí již brzy

Automobilka Ford pokračuje v rozšiřování svého portfolia čistě elektrických vozů na evropském trhu. Po nedávné premiéře zcela nového modelu Explorer se tentokrát s největší pravděpodobností dočkáme osobní dodávky E-Tourneo Courier, jak naznačil příspěvek na sociální síti Twitter.

Evropské zastoupení značky se zde totiž pochlubilo, že na pondělí 15. 05. 2023 plánuje představení nového elektromobilu. Současně značka zveřejnila také fotografii, ze které je patrné, že by se mělo jednat právě o osobního sourozence užitkového modelu E-Transit Courier.

Vůz má uzavřenou masku chladiče, která působí celkem výrazně. Oplastování a stříbrný dekor v předním nárazníku pak naznačují, že by se teoreticky mohlo jednat o verzi Active, určenou pro dobrodružněji zaměřené zákazníky. Zatím však máme k dispozici pouze jednu fotografii.

Po stránce designu neočekáváme žádné výraznější změny, tady snad jen s výjimkou hodnotněji působících kol či laků. V kabině očekáváme podobné prostředí, včetně 12palcových obrazovek digitálního přístrojového štítu a infotainmentu. Očekáváme opět velkou praktičnost, pravděpodobně ale doplněnou o hodnotnější dekory a čalounění.

Pod kapotou by se mohl podobně jako u E-Transitu Courier objevit jeden elektromotor o výkonu 100 kW (136 k), napájený z baterie o dosud neupřesněné kapacitě. Vůz by však měl podporovat rychlonabíjení až při 100 kW, díky čemuž by měl být schopen získat dojezd cca 87 km již za 10 minut. Nabití z 10 na 80 % by pak mělo trvat cca 35 minut.

Špionážní fotografové přitom začátkem roku přistihli model E-Transit/E-Tourneo Courier také během testů se spalovacím motorem. Možná se tedy od Fordu dočkáme i milého překvapení. Na bližší informace si však budeme muset ještě počkat.