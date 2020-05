Ford přišel s revoluční myšlenkou solárního nabíjení elektromobilů. Uchytí se?

Nedávno odhalený patent Fordu by mohl učinit nabíjení elektromobilů výrazně jednodušším. A to prakticky kdekoliv.

Na diskusním fóru webových stránek Mach-E Club, kde se sdružují příznivci elektrického SUV Ford Mustang Mach-E, už se v minulosti objevila řada zajímavostí. Nyní zde však uživatel s přezdívkou machstang upozornil na nový patent automobilky Ford, který by mohl výrazně usnadnit provoz elektromobilů.

Řešením by mělo být nabíjení pomocí solárních panelů, což samozřejmě není žádná novinka. Technikům ale přišla střecha pro umístění panelů až příliš malá a současně se nechtěli pouštět do experimentů se solárními panely v jiných částech karoserie. Místo toho přišla automobilka se skutečně originálním řešením, kterým by mohly být panely integrované do nafukovací konstrukce, která zakryje celý zaparkovaný elektromobil.

Zařízení, jehož návrh si Ford nechal patentovat v listopadu loňského roku, by mělo být umístěno na střeše a na první pohled by mohlo připomínat například konstrukci střešního stanu. Po aktivaci by však elektrická pumpa, napájená bateriemi dobíjenými solárními články, měla konstrukci nafouknout a v podstatě tak celý elektromobil zabalit do konstrukce se solárními panely na všech stranách.

Deaktivace systému, a tedy složení kokonu na střechu, by rovněž měla probíhat zcela automaticky, bez jakékoliv účasti řidiče. Ten by tak vlastně měl mít k dispozici pouze ovládání, které umožní kokon buď plně vytáhnout, nebo složit.

V patentové žádosti jsme bohužel nenašli informaci o času rozložení/složení, ani o uvažovaném výkonu solárních panelů. Pokud ovšem zohledníme vývoj Toyoty, která měla koncem minulého roku testovat solární střechu pro model Prius - schopnou dodat dojezd až 44 km po dni nabíjení, pak by solární panely na kokonu Fordu mohly po dni na slunci nabídnout zajímavé výsledky.

V současnosti se ovšem bavíme pouze o patentovém návrhu, což ještě nemusí nic znamenat. Ford si tak může pouze pojistit, že mu myšlenku nikdo jiný nevyfoukne, její realizace je ovšem ve hvězdách. Jakkoliv by totiž solární kokon mohl být zajímavý například pro cestovatele, nebo příznivce elektromobilů bez snadného přístupu k nabíjení, v současnosti a blízké budoucnosti by o něj nejspíš nebyl příliš velký zájem.