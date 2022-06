Ford prý omezí výrobu Focusu, závod čeká nejistá budoucnost

Poptávka po nových automobilech na evropských trzích zažívá letos výrazný propad, který se nevyhnul ani Fordu Focus. Ten si měl podle dat z DataForce, citovaných kolegy z Automotive News Europe, meziročně pohoršit až o 28,3 procenta, s čímž by mělo souviset i plánované omezení jeho produkce a nejspíš i redukování nadbytečného personálu v německém výrobním závodu Saarlouis.

Podle německého magazínu Automobilwoche, který cituje představitele odborů Markuse Thala, by měla být produkce v německém závodu citelně omezena od 29. srpna. O další budoucnosti tohoto výrobního závodu v německém Sársku by se pak podle Automobilwoche mělo rozhodnout ještě před koncem měsíce.

O nepříliš povzbudivé situaci by však měla vypovídat i skutečnost, že Ford nakonec neoznámil žádné investice do závodu Saarlouis. Místo toho plánuje investovat dvě miliardy dolarů do elektrifikace v Evropě, z čehož by měl profitovat jak německý závod v Kolíně nad Rýnem, tak rumunský závod Craiova.

Oba tyto závody by se tak nejspíš měly začít postupně soustředit na výrobu elektrifikovaných, respektive čistě elektrických vozidel. Ostatně není tajemstvím, že modrý ovál již před časem oznámil plán, kterým je mít od roku 2030 v Evropě čistě elektrické portfolio.

Dodejme, že výrobní závod Saarlouis byl založen v sedmdesátých letech, má rozlohu asi 1,2 km2, podle posledních dat zaměstnával cca 6.190 lidí a produkuje modely Ford Focus a Ford Focus ST. Podobně jako další výrobní závody po celém světě však i Saarlouis trápí problémy se zásobováním, v tomto případě zejména infotainmentem Sync4, jehož výroba je spjata s válkou zasaženou Ukrajinou. Čekací doba tak podle kolegů z Motor1 může v některých případech dosahovat klidně až jednoho roku, což prodejům příliš neprospívá.