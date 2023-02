Ford si patentoval kino mód. Má smysl dostat ho do výroby?

Tento týden Patentový a známkový úřad Spojených států (USPTO) zveřejnil patent automobilky Ford, který se zřejmě zařadí mezi zbytečné a nikdy nepoužité. Značka jej popisuje jako systémy a metody ovládání motorového vozidla na místech, kde jsou pořádány nějaké akce, především v drive-in kinech. Dobře, co to ale přesně znamená?

V drive-in kině je žádoucí dobrý výhled na plátno, vypnutá vnější i vnitřní světla vozu, a naopak funkční autorádio a klimatizace. Když už člověka neobtěžuje omezený výhled čelním sklem vozu, bude se v drive-in kině prát s nestále se vypínajícím rádiem a kolísajícím teplotním komfortem. Právě s tím má vynález Fordu pomoci.

Usnadnit výhled na promítací plátno má „snížení vozidla v oblasti zadní nápravy,“ jak uvádí patent Fordu. V praxi to znamená, že by auto bylo vybaveno výškově nastavitelným odpružením a jeho záď by v drive-in kině klesla do nejnižší polohy. Fordem navrhovaný operační mód by pak zajistil, že zároveň zhasne vnější osvětlení vozu a jas infotainmentu bude snížen na nejnutnější minimum.

Infotainment jako takový však zůstane celou dobu v provozu, aby osoby ve vozidle mohly použít rádio k naladění stanice, přes níž se přenáší zvuk sledovaného filmu. Funkční zároveň zůstane také klimatizace a možnost komunikovat s obsluhou kina klaksonem či probliknutím světel. Ford k patentu připojil obrázek s nastavením funkcí, které speciální operační mód ovlivní. Krom výše uvedeného je v něm zmíněn také chladicí box nebo přístrojová deska.

Aby z jakéhokoliv důvodu nedocházelo ke zneužívání módu na běžných silnicích, Ford si představuje zapojení GPS a dalších senzorů, kterými jsou dnešní vozy běžně vybaveny. Auto by rozpoznalo, že je v drive-in kině nebo další vhodné lokaci, kde jsou pořádány akce umožňující přepnutí do nového operačního módu. Jeho spuštění by mohlo být ovlivněno také tím, jestli vůz stojí a je zabrzděn.

Splnění těchto podmínek by v praxi umožnilo, aby se vůz do speciálního operačního módu přepnul sám. Případně by alespoň na obrazovce infotainmentu zobrazil dotaz, zda chce řidič mód aktivovat. V obrázku připojeném k patentu je tento mód nazván Car Cinema Mode. Jeho vypnutí by pak mohlo probíhat opět ručně nebo automaticky, pokud by vůz poznal, že událost skončila – například by mohl rozeznat, že začaly běžet závěrečné titulky filmu.

Minimálně jako nápad to zní zajímavě, ale je otázkou, jestli by podobný systém měl dostatečně široké uplatnění na to, aby se Fordu vyplatilo ho skutečně vyvinout a instalovat do produkčních aut. V opačném případě totiž zůstane jen u patentu. Co myslíte, má smysl dostat „kino mód“ do výroby?