Připravte svoji toyotu na zimu. V rámci zvýhodněné nabídky
Zimní období je pro řidiče tím nejnáročnějším. Nízké teploty důkladně prověří nejen řidiče, ale také techniku vozidla. A to platí i pro vozy toyota.
Jedno staré přísloví říká „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ anebo také „úspěch přeje připraveným“. Oboje to velmi dobře pasuje, pokud přijde řeč na přípravu vozidla na zimu. Zatímco kdysi si jej motoristé připravovali většinou sami, při dnešní úrovni techniky a obecně znalostí je lepší svěřit přípravu na zimu odborníkům.
Nejde o klasický časový servis s výměnou oleje, ale o soubor úkonů, které je dobré před zimou udělat. Ideální je to přirozeně spojit s výměnou pneumatik na zimní, avšak samozřejmě to není podmínkou.
Nízké okolní teploty způsobují výrazný pokles klidového napětí startovacího akumulátoru. Ten pak nemusí mít dostatek energie k tomu, aby natočil motor. Proto se zimní servisní prohlídka zaměřuje primárně na něj. Pokud zůstaneme u servisů Toyoty, tak jejich specialisté udělají diagnostiku baterie. K tomu přidají konzervaci kolíků (pólů) akumulátoru za účelem vytlačení vlhkosti.
Stav akumulátoru je důležitý, nikoliv však jediný pro spolehlivý zimní provoz. V zimě je obecně mnohem vyšší úhrn srážek. To klade zvýšené nároky na stěrače a ostřikovače, počínaje stavem jejich stírátek a vhodnou nemrznoucí směsí do ostřikovačů konče.
V rámci přípravy vozu na zimu pak Toyota nabízí kontrolu chladicí kapaliny, stav a napnutí řemenů pohonu příslušenství a samozřejmě nevynechají ani množství motorového oleje či brzdové kapaliny. Ceny střešních nosičů lyží a snowboardů díky této podzimní kampani začínají už na 1904 Kč, střešní zavazadlový box startuje na 15.920 Kč.
Výše jsme zmínili také přezouvání na zimní pneumatiky. Pokud například zjistíte, že vaše zimní gumy už mají to nejlepší za sebou, můžete si buď sadu pneumatik nebo rovnou celých litých nebo ocelových kol u Toyoty pořídit za akční cenu, a to od až do Vánoc. Ceny kompletů zimních kol přitom začínají už na 19.900 Kč. Letní pneumatiky nebo kola si pak můžete u většiny dealerů Toyota také uskladnit.
Zdroj: Toyota