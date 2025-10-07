Nová Kia EV5 dorazila do Česka. Soupeřů má dost! Mezi nimi je i česká klasika
Kia rozšířila portfolio elektromobilů na devět modelů a novinka EV5 se stává klíčovým hráčem v rodinném segmentu. Nabízí moderní techniku, špičkovou bezpečnostní výbavu a cenu od 1.094.980 Kč.
Kia rozšiřuje nabídku elektromobilů na českém trhu na devět modelů a jde vstříc vizi rozšíření evropské nabídky až na 14 do roku 2027. Zcela nová Kia EV5, situovaná mezi modely Sportage a Sorento, cílí na rodiny hledající prostorný a moderně vybavený interiér v designově atraktivním balení.
EV5 je dostupná výhradně se 160kW elektromotorem umístěným vpředu, který čerpá energii z 81,4kWh akumulátoru pro kombinovaný dojezd až 530 km. Díky 400V platformě E-GMP lze akumulátor nabít z 10 % na 80 % za pouhých 30 minut na rychlonabíječce, domácí wallbox zvládne plné nabití za 7 hodin a 20 minut. Zrychlení z 0 na 100 km/h probíhá za 8,4 sekundy, maximální rychlost dosahuje v závislosti na velikosti kol 169 až 178 km/h.
Zákazníci volí mezi třemi stupni výbavy. Základní provedení Air začíná na 1.094.980 Kč a zahrnuje 18palcová kola, Full LED světlomety, dvouzónovou klimatizaci, 12,3palcový infotainment s navigací, Apple CarPlay a Android Auto, elektricky ovládané páté dveře a čalounění z udržitelných materiálů.
Standardní výbava kromě toho zahrnuje sedm airbagů včetně centrálního mezi předními sedadly, asistenta jízdy v pruzích, protikolizního asistenta, adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, monitoring mrtvého úhlu včetně signalizace osob za vozidlem. Součástí jsou rovněž přední i zadní parkovací senzory a zadní kamera. Za příplatek lze získat paket EvoPark, který doplňuje 360° kameru, parkovací senzory po celém obvodu vozu a inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním.
Prostřední verze Launch Edition, jejíž cena startuje na 1.184.980 Kč, přidává ventilovaná sedadla v BIO kůži, vyhřívání vpředu i vzadu, tepelné čerpadlo, nabíjení externích zařízení, propojení s elektrickou sítí domu, automatické výsuvné kliky a další komfortní prvky. Vrcholná varianta GT-Line začíná na 1.284.980 Kč a staví na sportovním vzhledu a prémiové výbavě. Nabízí 19palcová kola, přední sedadla s masážní funkcí, relaxační křesla, ambientní osvětlení a audiosystém Harman Kardon.
Kia na EV5 poskytuje sedmiletou záruku omezenou 150.000 kilometry. První tři roky jsou přitom bez omezení nájezdu. Dále majitel získá sedm let bezplatných aktualizací navigace a sedm let asistenčních služeb Kia v celé EU. Na vysokonapěťový akumulátor se vztahuje osmiletá záruka do 160.000 kilometrů s garancí zachování minimálně 70 % původní kapacity. K vozu je dodáván dobíjecí kabel Type 2. Při využití financování Kia Select s úrokem od 3,69 % lze navíc uplatnit výkupní bonus 20.000 Kč a nabídku zimních pneumatik zdarma.
|Technické údaje: Kia EV5
|Motor
|Synchronní AC elektromotor
|Výkon [kW/min]
|160 kW (217 k)
|Točivý moment [N.m/min]
|295 Nm
|Převodovka
|Stálý redukční převod (automatická)
|Max. rychlost [km/h]
|165
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,4
|Poháněná kola
|Přední náprava (4x2)
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km]
|– (169–178 Wh/km dle verze)
|Dojezd [km]
|505-530
|Kapacita baterie [kWh]
|81,4 kWh
|Nabíjecí výkony [kWh, AC/DC]
|AC 11 kW / DC až 350 kW (50 kW standardní DC)
|Vnější rozměry [mm]
|4 610 / 1 875 / 1 675
|Rozvor [mm]
|2 750
|Zavazadlový prostor [l]
|566–1 650 + 44 l vpředu
|Základní cena [Kč]
|1 094 980 Kč (Air)
Konkurent Volkswagen ID.4
Významným konkurentem je Volkswagen ID.4, jehož základní provedení Pure startuje na ceně 1.064.900 Kč a nabízí elektromotor o výkonu 125 kW spojený s baterií o kapacitě 52 kWh a pohonem zadních kol.
Už v základu nechybí adaptivní tempomat ACC s funkcí Stop & Go, dvouzónová automatická klimatizace, bezdrátový App-Connect, LED přední i zadní světlomety či parkovací senzory doplněné couvací kamerou. Standardní je rovněž sada asistenčních systémů včetně držení v pruhu a protikolizního asistenta s rozpoznáním chodců a cyklistů. ID.4 také láká řadou zvýhodněných verzí, například Limited za 949.900 Kč nebo People za 1.089.900 Kč.
Konkurent Škoda Enyaq
Dalším přímým soupeřem EV5 je Škoda Enyaq, která se po faceliftu profiluje jako vlajkový elektromobil domácí značky. Základní verze 60 Selection s výkonem 150 kW a baterií o kapacitě 63 kWh (dojezd 408–435 km WLTP) startuje na ceně 1.015.000 Kč. Už v této úrovni výbavy nechybí 13" navigační infotainment, digitální přístrojový štít, třízónová klimatizace, vyhřívaná přední sedadla i volant, kompletní sada bezpečnostních asistentů včetně prediktivního tempomatu, hlídání mrtvého úhlu, protikolizní asistent s hlídáním jízdy v pruhu, parkovací kamera, LED světlomety či parkovací senzory vpředu i vzadu. Samozřejmostí je i prostorný interiér s objemem zavazadlového prostoru 585 litrů a tradiční prvky Simply Clever. Škoda navíc nabízí širokou paletu paketů výbavy, možnost prodloužené záruky až na pět let či předplacené servisní programy.
Konkurent Hyundai Ioniq 5
Další alternativou je Hyundai Ioniq 5, který prošel modernizací a zůstává jedním z technologicky nejvyspělejších elektromobilů střední třídy. Základní verze Smart ECO startuje na ceně 1.069.990 Kč a nabízí baterii 63 kWh, elektromotor o výkonu 125 kW (170 k) a pohon zadních kol s dojezdem až 440 km WLTP. Už standardně zahrnuje Bi-LED světlomety, 19" kola, vyhřívaná přední sedadla, dvouzónovou klimatizaci, inteligentní klíč se startováním tlačítkem, parkovací senzory vpředu i vzadu, couvací kameru a integrovanou navigaci s 12,3" dotykovým displejem a konektivitou Android Auto a Apple CarPlay. Součástí je i 11kW palubní nabíječka a třífázové AC dobíjení, přičemž vozy Hyundai tradičně těží z pětileté záruky bez omezení kilometrů a osmileté záruky na trakční akumulátor.
Zdroj: Hyundai, Kia, Škoda, Volkswagen I Video: