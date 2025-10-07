Registrace nových aut v ČR v září: Hyundai Tucson vypadl z první desítky
Letošní září si v meziročním srovnání v rámci registrací nových aut výrazně polepšilo. Škoda nadále drží dominantní pozici, překvapí odsun jednoho z nejprodávanějších SUV na trhu mimo nejlepší desítku. Přitom si na kusy polepšilo.
Zatímco evropské registrace nových aut letos rostou spíše pozvolna a ani zdaleka se neblíží rokům před pandemií covidu, v Česku je situace mnohem lepší. Uplynulé září budiž důkazem. V Česku bylo v devátém měsíci roku 2025 zaregistrováno 21.370 nových automobilů, což představuje meziroční nárůst o 3128 kusů. Září se navíc po březnu a červnu stalo zatím nejsilnějším letošním měsícem. Celková čísla za prvních devět měsíců ukazují 182.437 registrací, což znamená, že se na konci roku pravděpodobně přehoupneme přes metu 240 tisíc aut. Loni jich přitom bylo 231.600.
Ani v uplynulém měsíci nepřišla domácí Škoda o své dominantní postavení. V desítce nejlepších má hned sedm zástupců, přičemž zbývající dvě modelové řady se vešly do Top 15. Mladoboleslavská automobilka v září držela podíl ve výši 37,99 % (8118 exemplářů), druhá Toyota s 1621 vozy si připsala „pouze“ 7,59 procent.
Nejoblíbenějším palivem zůstává benzin (14.484 aut a podíl 67,78 %), na druhém místě najdeme naftu se 4016 vozy a 18,79 %. Nutno dodat, že do obou škatulek patří i klasické hybridy, respektive mild-hybridy. Na třetí příčce se umístily elektromobily (1360 kusů a 6,36 procent), následují plug-in hybridy (935 exemplářů a tržní podíl 4,37 %) a automobily kombinující pohon na benzin a LPG (573 aut a 2,68 procent).
Mezi nejlepší dvacítkou modelů je situace poměrně stabilní. Zajímavostí je, že v září v ní nenajdeme ani jeden francouzský vůz. Zato zde nechybí rumunská Dacia Duster ani čínské MG ZS.
|Registrace nových aut v ČR v srpnu 2025
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční srovnání (ks)
|1.
|Škoda Octavia
|1791
|139
|2.
|Škoda Karoq
|1100
|-144
|3.
|Škoda Fabia
|1098
|381
|4.
|Škoda Kamiq
|1053
|34
|5.
|Škoda Scala
|989
|270
|6.
|Škoda Kodiaq
|953
|115
|7.
|Hyundai i30
|619
|51
|8.
|Toyota Corolla
|605
|385
|9.
|Škoda Superb
|536
|-171
|10.
|Kia Ceed
|409
|-80
|11.
|Hyundai Tucson
|400
|28
|12.
|Dacia Duster
|354
|123
|13.
|Škoda Elroq
|317
|-
|14.
|Toyota RAV4
|292
|86
|15.
|Škoda Enyaq
|258
|76
|16.
|Volkswagen Golf
|227
|13
|17.-18.
|MG ZS
|217
|94
|17.-18.
|Volkswagen Tiguan
|217
|-50
|19.
|Hyundai i20
|215
|16
|20.
|Kia Sportage
|210
|8
|Zdroj: SDA
Dalším, dá se říci překvapením, je posun Hyundaie Tucson z nejlepší desítky na jedenácté místo. Tohle kompaktní SUV z Nošovic je přitom tradičním účastníkem boje o nejvyšší pozice. Jediná evropská továrna korejské automobilky ovšem letos hlásí pokles výroby, což souvisí s klesajícím zájmem o zde vyráběné modely i30, Kona Electric a Tucson. S ohledem na nový modelový rok 2026, který přinesl poměrně významné posílení většiny pohonů, se dá ovšem očekávat návrat Hyundaie Tucson mezi nejlepší.
Zdroj: SDA a autorský článek, video a foto: auto.cz