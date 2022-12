BMW si patentovalo zavěšení kol, které vyrábí elektřinu

Elektrifikované vozy učí motoristy více přemýšlet o způsobech využívání energie a možnostech jejího zachování. Všichni už jsme se setkali nebo alespoň slyšeli o rekuperaci brzdné energie, o plachtění a o mnoha dalších systémech a technologiích. BMW nyní přichází s novinkou v podobě zavěšení kol generujícího elektřinu.

Kolegové z webu CarBuzz v záznamech německého patentového úřadu objevili žádost o patentování nové technologie, kterou podala automobilka BMW. Popisuje zavěšení kol, jež svým pohybem v odezvě na nerovnosti a změny profilu vozovky produkuje elektřinu, která je následně ukládána do baterie vozu.

Zjednodušeně můžeme říci, že při přejezdu nerovností vzniklou energii pohlcují pružiny, následně ji převezmou tlumiče a ve výsledku se ztratí v podobě tepla. BMW si myslí, že by tato energie šla využít lépe a navrhlo systém namontovaný na podvozku, sestávající z generátoru s malým setrvačníkem a jednosměrnou spojkou na vstupu spojenou s ovládacím kotoučem, který je zase spojen akčním členem podobným stabilizátoru s ramenem zavěšení.

Když se kolo vozu pohybuje nahoru v reakci na nerovnost na vozovce, společně s pohybem ramena se otáčí stabilizátor a tím zároveň otáčí kotoučem. V této fázi není v činnosti generátor, protože jednosměrná spojka je v tomto směru rozpojena. Při zpětném chodu, kdy se kolo automobilu pohybuje směrem dolů, se ovládací kotouč opět otáčí společně s akčním členem podobným stabilizátoru. V tomto směru se již sepne spojka, která skrze malý převodový mechanismus roztočí setrvačník generátoru.

Systém funguje pouze při zpětném chodu kola, protože komprese zavěšení kol přichází ze své podstaty náhle a potřebuje během co nejkratšího času pohltit co největší množství energie. Odskok má na druhou stranu většinou více času pro dokončení svého pohybu a díky tomu je vhodnější pro přenos nastřádané energie do generátoru. Generátor pak využívá energii ve svém setrvačníku k výrobě elektřiny a nabíjení baterie, a to buďto tradiční 12V nebo vysokonapěťové trakční.

Jak je z popisu zřejmé, nejedná se o jednoduchý systém a až se výhledově objeví v produkčních autech, nepůjde o laciné řešení. Můžeme proto očekávat, že pokud se dočká nasazení v produkci, objeví se nejprve ve vrcholných modelech značky, jako jsou například řada 7 a i7 nebo XM.