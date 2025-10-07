Také Dacia Logan má po faceliftu. Vypadá draze, má 120 koní a jezdí i na plyn
Spolu s modelovými řadami Sandero, Jogger a Spring prošel modernizací také lidový sedan Logan, který novou éru rumunské automobilky pomáhal načínat.
V pondělí jste si na Auto.cz mohli přečíst o modernizaci modelových řad Jogger, Spring a Sandero, které vedle trochu odlišného exteriéru dostaly též nový hybrid s atmosférickým čtyřválcem o objemu 1,8 litru. V českých podmínkách přitom trochu zapadlo, že omlazením prošel také sedan Logan. Ostatně, není se co divit. Tříprostorová varianta Dacie Sandero se na našem trhu již nějakou dobu neprodává. Česko ani západní Evropa totiž nejsou trhy, které by byly sedanům zaslíbené, v nabídce proto logan zůstává na méně rozvinutých trzích, kde se takovým karosářským verzím nadále velmi daří.
Přitom to byla právě Dacia Logan, která v druhé polovině první dekády 21. století nesla prapor renesance rumunské automobilky.
Změny u sedanu jsou v podstatě identické jako u hatchbacku Sandero, který sdílí totožný technický základ. Všimnout si můžeme například světlometů s novou signaturou, přepracovaných zadních LED svítilen s pixelovou grafikou a odlišné masky chladiče. Nabídku rozšířily nové laky, jako třeba žlutá Amber či písková Sandstone, nebo nové typy litých kol.
Také v Dacii Logan narazíme na nová čalounění, přičemž nechybějí ani modré tóny, jaké najdeme v sanderu. Volant je nově jinak tvarovaný a měl by přispět lepší ergonomii. Dacia do nabídky zařadila systém YouClip, díky kterému si můžete do speciálních nástavců, háčků a držáků připojit třeba tablet nebo mobilní telefon.
Proměna motorové nabídky je už trochu zásadnější. Zmíněný hybrid sice chybí, ostatní pohony si ovšem v lecčems polepšily. Přeplňovaný tříválec 1.0 TCe nově dává 74 místo 67 kilowattů, polepšila si také velmi oblíbená varianta na LPG. Ta dostala přeplňovaný tříválec 1.2 místo litrového agregátu, díky čemuž si pomohla na 88 kW (120 koní). Potěší též větší nádrž na LPG, její objem se zvýšil za 40 na 49,6 litrů. Dalším bonusem je možnost kombinovat tento pohon s šestistupňovou dvouspojkou.
Na středový displej s desetipalcovou úhlopříčkou si můžete nechat promítat vestavěnou navigaci s aktuálními daty o dopravě a osmiletými aktualizacemi podkladů zdarma, případně zrcadlit svůj chytrý telefon s operačními systémy iOS či Android.
Rozšířila se také komfortní výbava, v níž nechybějí například automatická světla, kamerový systém Multiview či elektricky sklápěná vnější zpětná zrcátka. S ohledem na stále větší balík povinných asistentů si v Dacii zaslouží potlesk za jejich jednoduché vypínání. Po vzoru sesterských renaultů k tomu stačí stisknutí příslušného fyzického tlačítka.
Zdroj: Dacia a Motor1, video a foto: Dacia