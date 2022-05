Ford Thunderbird se možná vrátí jako konkurent Corvette!

Podle spekulací údajně podložených zdroji z automobilky bychom se mohli dočkat návratu modelu Thunderbird. Zřejmě by mohlo jít o kupé konkurující Chevroletu Corvette.

Automobilky se nebojí brnkat na struny nostalgie a oživují jedno jméno ze své historie za druhým. Zintenzivnilo se to společně se zvýšením tlaku na elektrifikaci aut. Výrobci se totiž mimo jiné snaží dát najevo, že to nové a potenciálně děsivé, je přeci jen nějakým způsobem známé. Jednou z automobilek, které něco podobného aplikují, je Ford. Připomeňme návraty Pumy jako crossoveru, příchod elektrického Mustangu-E, představení elektrického pick-upů Maverick a F-150 Lightning, off-roadu Bronco… a brzy by se mohlo přidat také jméno Thunderbird.

Model Thunderbird, jehož historie sahá až do 50. let minulého století, neměl vždy úplně jednoduchou minulost. Vzpomeňme například na nepříliš povedený pokus o jeho oživení z přelomu tisíciletí. Koncept se představil v roce 1999, výroba začala v roce 2001 a očekával se prodej kolem 25 tisíc kusů tohoto retro kupé ročně. První rok se podařilo udat přes 31 tisíc kusů, ale záhy začaly prodeje prudce klesat a v roce 2005, kdy byla výroba ukončena, se prodalo jen 9,5 tisíce kusů. Od té doby jméno Thunderbird odpočívalo. Až do roku 2021.

Dne 13. ledna 2021 si Ford zažádal o patentování jména Thunderbird, což začalo vířit diskuze a dalo podnět ke vzniku různých spekulací. Médium Ford Authority informovalo, že automobilka podle jeho „zdrojů obeznámených se situací“ skutečně zvažuje návrat modelu Thunderbird. Mělo by se prý jednat o velké cestovní kupé, které by okrajově konkurovalo Chevroletu Corvette, jehož americké prodeje za loňský rok údajně tvořily 63 % v segmentu prémiových sportovních vozů.

Nový Ford Thunderbird by s ohledem na současný vývoj ve světě byl pravděpodobně elektromobilem, což by samo o sobě mohlo vyřešit minimálně jeden z neduhů přímého předchůdce – nepřesvědčivé pohonné ústrojí. Můžeme také doufat v kvalitnější interiér případně znovuzrozeného Thunderbirdu. Ale vzhledem k tomu, že se v této chvíli nejedná o nic víc, než spekulace a nepotvrzené informace, nemůžeme nic tvrdit s jistotou. Zda se modelové jméno skutečně vrátí, ukáže až čas.