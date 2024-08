Fordy Orion, Sierra a Scorpio vznikly v dobách hojnosti. Podobnost je ale čistě náhodná

Před třiceti lety patřilo u všech slušných automobilek k dobrému vychování nabízet v kompaktní třídě ucelenou nabídku karoserií. Běžně tak bylo možné objednávat jeden model minimálně ve čtyřech variantách, z nichž vrchol patřil rodinně-reprezentačnímu sedanu. V případě Fordu se zlatý hřeb nabídky escortu dlouhá léta dokonce prodával pod samostatným jménem Orion.

Limuzíně nové kompaktní generace však tehdy v autosalonech nebezpečně lezl do zelí klasický sedan střední třídy Sierra – konstrukčně sice téměř o celé desetiletí starší, zato vyzrálý a s klasickým pohonem zadních kol. Zákazník tak řešil dilema – které z podobně velkých aut za téměř stejné peníze vybrat? Vžijme se tedy na chvilku nostalgicky do role někdejšího potencionálního restituenta přemýšlejícího, do kterého západního fára přesednout z letitého žigulíku.

Klasika se vším všudy

Navenek design obou sedanů vypadá čistě a uhlazeně. Skoro se nechce věřit, že se čtyřdveřovou sierrou se od počátku vůbec nepočítalo a do nabídky se dostala až pět let po premiéře liftbacku, spolu s modernizací všech zbývajících verzí. Vůbec první, pětidveřová sierra přitom sjela z pásu v belgickém Genku už počátkem července 1982 a oficiální premiéra se uskutečnila pouhé dva měsíce poté v Paříži.

Přestože pozdější limuzína stála od počátku na nejvyšším stupínku nabídky, dostupná byla ve všech výbavách: tedy C, CL, GL i Ghia.

K dispozici bylo šest motorů a trojice převodovek. Úplný základ představovala Sierra 1.6 OHC o výkonu 55 kW, osazená čtyřstupňovou manuální převodovkou. Za nejúspornější agregát však platila šestnáctistovka o výkonu 66 kW ve spojení s pětirychlostní skříní. Nabídka pokračovala osmnáctistovkou a na špičce stály čtyři verze dvoulitrových čtyřválců, pokrývajících výkonové spektrum 74 až 85 kilowattů. Mimochodem každý sedan Sierra byl standardně osazen brzdovým systémem ABS.

Záď limuzíny, připomínající vrcholné scorpio, je přirozeně nízká a sloupek C od ní opticky odděluje podélný prolis pod oknem, táhnoucí se už od předních dveří. Zadní sloupek zůstal sympaticky tenký, což rozevírá slušný výhled při couvání. Přestože nakládku věcí do kufru trochu znesnadňuje pevná stěna s širokými svítilnami, víko zavazadelníku je chvályhodně obrovské. A pod ním se rozprostírá kobercem vystlaný prostor táhnoucí se až k opěradlům sedadel. Se zakrytím spodku víka už si sice v továrně příliš práce nedali, jenže od posádky oddělený prostor je akusticky vzorně izolovaný.

Na testovaném voze navíc obdivujeme špičkový stav, netknuté výztuhy víka připomínají úplně nové auto. Vždyť tahle sierra dorazila z Německa do Čech až letos a za tři desetiletí stačila zdolat sotva 38.000 km. Při obhlídce je jasné, že původní majitel měl své auto opravdu rád – neznehodnotil je žádným neautorizovaným tuningem, ale zkrášlil pouze vkusnými doplňky ze soudobé nabídky originálního příslušenství Fordu. Platí to jak pro sportovní červenou plastovou lištu „protkanou“ oběma nárazníky, tak originální litá kola se sedmi paprsky. Přestože na autě vypadají velká, ve skutečnosti jde o velikost pouhých 15“.

Technické údaje Ford Orion 1.4 Motor zážehový čtyřválec vpředu, rozvod CVH, elektronické vstřikování benzinu Vrtání x zdvih 86,0 x 86,0 mm Objem 1392 cm3 Výkon 52 kW při 5600/min Točivý moment 103 N.m při 4000/min Převodovka pětistupňová samočinná Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2525 mm Vnější rozměry 4230 x 1690 x 1395 mm Zavazadlový prostor 490 l Největší rychlost 163 km/h Zrychlení 0-100 km/h 15,0 s Normovaná spotřeba 7,6 l/100 km Objem nádrže 55 l Cena (1992) 585 480 Kčs

Rodinný taxík

Tři roky po sedanu Sierra se na trhu objevila druhá – a bohužel současně závěrečná – generace Fordu Escort, která stejně jako stárnoucí velký model pocházela ze společného britsko-německého vývoje. Motory, převodovky a vnější design pro kompaktní novinku vytvořila oddělení v Kolíně nad Rýnem, šasi, periferii motoru a interiér si zase vzali na starosti spolupracovníci v Duntonu. Na novém escortu a odvozeném sedanu Orion pracoval vývojový tým dlouhých šest let – práce byly zahájeny už v roce 1984, tedy pouhé dvě sezony po představení sierry.

Přestože finální podoba kompaktu vzbudila v roce 1990 značnou pozornost, zároveň se dočkal kritiky, a to i z vlastních řad. Výjimkou byl výrok šéfa vývoje: "Nové auto je nejlepší escort, jaký kdy existoval. Nabízí nadbytek místa, velký a dobře přístupný zavazadlový prostor a dokonalý výhled.“ Jenže terčem zmíněné kritiky se stal anonymní design s příliš vysokou zádí, dále hlučné a vibrující motory, brzy nastupující přetáčivost a výrazné výkyvy karoserie v zatáčkách, dlouhé přesazení rychlostních stupňů či nervózně působící příplatkové řízení s posilovačem. Sedan Orion se však proti escortu pochlubil sportovněji naladěným podvozkem a celkově působil bezpečněji.

Kompaktní limuzínu s logem Fordu si mimo jiné kdysi oblíbila i pražská taxislužba, kde se hojně rozšířené žluté oriony snažily svrhnout dominantní postavení Volkswagenu Vento v typickém laku slonové kosti.

Proti manažerské sieře se sice orion chlubil o 70 litrů větším zavazadelníkem, jenže na zmíněné nedostižné vento stále dalších 60 litrů objemu ztrácel. Mimochodem i menší z fordů se stejně jako sierra dočkal v kufru poctivého čalounění, avšak nad jednoduchými závěsy už peníze na spodní obložení víka nezbyly.

Vůbec první generace Fordu Orion, odvozená od třetího vydání escortu, se přitom světu představila v roce 1983 a třeba domácí Škodu 120 L přerůstal západní sedan v délce o pouhých 33 milimetrů (4193 vs. 4160 mm). Naopak na sierru ztrácela výrazných 201 mm. V případě posledního orionu z roku 1990 už se k sobě míry mezi fordy přiblížily na 195 mm. Když postavíte obě auta vedle sebe, působí jako podobně rozměrná. Léta pokroku však v malém orionu citelně zvětšila nejen zavazadelník, ale i kabinu.

Technické údaje Ford Sierra 2.0 Motor zážehový čtyřválec vpředu, rozvod OHC, elektronické vstřikování benzinu Bosch L-Jetronic Vrtání x zdvih 90,82 x 76,95 mm Objem 1993 cm3 Výkon 74 kW při 5100/min Točivý moment 148 N.m při 4000/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon zadních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2610 mm Vnější rozměry 4425 x 1695 x 1360 mm Zavazadlový prostor 420 l Největší rychlost 181 km/h Zrychlení 0-100 km/h 11,2 s Normovaná spotřeba 8,5 l/100 km Objem nádrže 60 l Cena (1992) 679 400 Kčs

Pro náročné i s automatem

Počátkem devadesátých let, kdy se našinci mezi prvními západními vozy teprve rozhlíželi, byla často první a jedinou volbou manuální převodovka. Na automat u nás skoro nikdo zvyklý nebyl, navíc často v dobové inzerci nesl nelichotivou nálepku „auta pro invalidy“. Na Západě však patřil mezi velmi žádané komfortní prvky výbavy.

Pro řadu Escort včetně odvozeného sedanu Orion dokázal Ford nabídnout jednoduchý bezstupňový variátor, zatímco prestižnější model Sierra na přání využíval poctivou pětistupňovou automatickou planetovou převodovku s hydrodynamickým měničem.

Jenže ovládání dvěma pedály se žádného z testovaných vozů netýká, k dispozici máme v obou případech pětistupňové manuální převodovky. Pětice stupňů představovala maximum a současně i žádaný standard, dalším oblíbeným příplatkem se stal metalický lak a „zhýčkaní“ tuzemští motoristé už začali po politické revoluci vyžadovat i tónovaná skla. Všemi těmito prvky disponují také testované sedany. Oba vozy přitom opustily továrny v lepší výbavě CLX, úplný základ charakterizovalo označení CL.

Tak který?

Na silnici se dá rozdíl mezi britsko-německými sedany bezpečně poznat – stačí jen naplno sešlápnout plynový pedál a vrhnout se na trať plnou zatáček. Aniž se podíváte za sebe, dlouhou záď u obou vozů sice prozrazují větší tendence k přetáčivosti, orion však působí o něco pevněji a stabilněji, tudíž u posádky vyvolává bezpečnější pocity.

Za volantem sierry si přesto připadáme mnohem pohodlněji, což mají na starosti především příjemně měkká a rozměrná sedadla. Navíc se ve větším modelu sedí o něco níže, posádka trůnící blíže u vozovky si tak připadá sportovněji.

Dvoulitrový motor sierry působí jako dostatečně sebevědomý pohon, odstupňování převodovky navíc zvýrazňuje jeho potenciál. Jen je čtyřválec v kabině slyšet o trochu více než v orionu, což připisujeme především konstrukčnímu stáří.

Menší a mladší z fordů sice spoléhá na základní čtrnáctistovku, ale elánu má při běžném obsazení polovinou posádky dostatek. Tehdy zkrátka automobily ještě nemusely bojovat s nikterak závratnou hmotností. Jen je škoda, že mu na temperamentu ubírá řazení s příliš dlouhými drahami. Jenže jak už víme, variátor by tehdy akusticky ani provozně žádnou výhrou nebyl.

A jak bychom rozřešili počáteční dilema? Koupit tehdy orion, nebo sierru? Naše odpověď je jasná – v roce 1992 bychom pro vlastní využití zvolili kompaktní Ford Orion – nový model s moderními jízdními vlastnostmi i vybavením, prostornou kabinou, velkým zavazadelníkem a úspornými motory. Jenže dnes už bychom dali přednost sieře – ve všech ohledech tak klasické, jak jen to jde, s poctivými dvoulitrovými motory, a zároveň měli tu čest s posledním evropským neprémiovým modelem střední třídy s pohonem zadních kol.

Neměly to jednoduché

Se sedany od Fordu se u nás po revoluci roztrhl pytel, šlo však především o individuálně importované staré taunusy a americké modely Tempo. Nové typy Orion a Sierra zatím byly pro tehdejší motoristy horentně drahé, navíc tehdy přicházeli na chuť praktickým hatchbackům. A stárnoucí tuzexový model střední třídy s původem v roce 1982 už tenkrát mezi zaoblenými Mazdami 626 nebo módními Volkswageny Passat B3 pomalu ztrácel kouzlo přitažlivosti. Proto dnes oba na trhu nejmladších veteránů patří mezi zajímavosti.

Stará láska nerezaví

Ford se v ČSSR oficiálně zabydlel už v roce 1955. Tehdy býval u většiny aut populární pohon zadních kol, který zůstal i o třicet let mladší sieře. Její vstup na náš trh byl velkolepý. Tuzemské představení novinky se konalo počátkem roku 1984 v luxusním pražském hotelu Intercontinental, kde si pozvaní návštěvníci mohli prohlédnout hned tři nablýskané sierry. Vůz se krátce poté dostal do prodeje přes PZO Tuzex, kde byl nabízen v jediné výbavě 1600 L – s druhým nejslabším zážehovým motorem a nejjednodušší specifikací, zato s příplatkovou pětistupňovou převodovkou. Stál 37.000 bonů.

Escort má tuzemskou minulost ještě hlubší, na náš trh dorazil už v roce 1982. Třídveřový model s motorem 1.3 CVH (51 kW) byl v Tuzexu k mání za 27.450 TK, pětidveřový stál 31.350 bonů. Escort se občas objevil i v prodejnách Mototechny, tudíž za ceny v Kčs. Sedan Orion si však českoslovenští zájemci mohli koupit až s následnou generací v letech 1990 až 1992.

Ford Scorpio: Z jiného světa

Největší evropský ford poloviny osmdesátých let měl zásadní nedostatek – ve vyšší střední třídě si musel dlouho vystačit pouze s rodinnou karoserií liftback. Přání manažerů však byla nakonec vyslyšena a od roku 1989 obohatil nabídku důstojný sedan.

Pouhí tři léta po premiéře sierry vyjel v roce 1985 ze stejné stáje další impozantní automobil – Scorpio, nástupce letité granady. Ve Velké Británii se dokonce nadále prodával pod původním jménem, v USA si pro změnu nechal plným názvem říkat Mercury Scorpio. Pohodlná a komfortní vlajková loď Fordu se o sezonu později pochlubila ziskem prestižního evropského titulu Auto roku 1986.

Trumfů mělo scorpio od počátku spoustu – šlo o první automobil na světě povinně vybavený brzdovým systémem ABS, hřebenové řízení se chlubilo standardním proměnným převodem, všechny brzdy byly kotoučové, přední dokonce s vnitřním chlazením. Zároveň si scorpio jako vůbec poslední evropský ford ponechalo pohon zadní nápravy. Motorová paleta byl velmi bohatá – startovala karburačním čtyřválcem 1.8 (77 kW) z řady Pinto a končila sebevědomým vidlicovým šestiválcem kubatury 2,8 l, později 2,9 litru, osazeným vstřikováním benzinu. Na výběr byla jak pětistupňová manuální převodovka, tak čtyřstupňový automat s hydrodynamickým měničem. Karoserie se však dlouhá léta nabízela jediná – Ford vsadil i ve vrcholném segmentu na pětidveřový liftback, stejně jako předtím Renault 25 a později Citroën XM.

Limuzína dlouho chyběla

Když se však v roce 1987 představil sedan Sierra, automobilka začala na čtyřdveřové verzi pracovat i u své vlajkové lodě. Sedan Scorpio se tak světu představil v roce 1990, dva roky před završením nabídky velkým kombi Turnier. Limuzína s třetím bočním oknem vsazeným do zadního sloupku konečně působila dostatečně reprezentativně, což jen umocňoval obrovský vnitřní prostor, daný rozvorem 2761 mm, nejdelším ve své třídě. V Československu přesto scorpio první generace nikterak výrazně nezabodovalo, bohatí byli nadále věrni především dlouhá léta uctívaným mercedesům. Po sametové revoluci se u nás velké fordy objevovaly především v soukromých taxislužbách. Špičková limuzína Scorpio 2.9 V6 24V Ghia Executive se však v roce 1992 objevila ve velkém testu týdeníku Svět motorů, kde redakce velebila pohodlné sezení v kožených klubovkách, nízkou hladinu hluku i na hrbolaté dlažbě a parádní svezení po dálnicích. Slova kritiky se vnesla na aerodynamický hluk nad 160 km/h a nepříliš přesnou práci s voličem automatické převodovky.

Paleta i preference pohonných jednotek byly u sedanu zcela jasné a přehledné. Nafta tenkrát zákazníkům zatím příliš nevoněla, vznětová verze 2.5 TD (68 kW) tak byla spíše do počtu. Šlo přitom o jedinou Dieselovu jednotku v tehdejší nabídce. Drtivá většina zákazníků sedanu naopak raději zvolila jednoduchý dvoulitrový čtyřválec o solidním výkonu 88 kW. Více než třetinové zastoupení měly dále v odbytu motory 2.4 V6 (92 kW) a špičkový 2.9 V6 (143 kW). Menší z šestiválců mimochodem pohání i ukázkově zachovalou limuzínu na fotografiích.

Poctivě vylétaný bonus

Původ zlatavého Fordu Scorpio na snímcích je záviděníhodný. V roce 1991 se stal odměnou zaměstnavatele za dlouhodobou skvěle vykonávanou práci. Někde se vyplácejí třinácté platy, rozdávají se počítače, mobilní telefony, pořádají velkolepé firemní večírky, jenže jsou i takové společnosti, které své zaměstnance motivují k lepší výkonnosti hodnotným darem v podobě nových automobilů do soukromého vlastnictví. A kdo by dokázal takový motivační bonus, navíc v plné dobové výbavě, ledabyle odmítnout? My tedy ne!

Se zlatavým Fordem Scorpio se to má následovně. Vedení přední německé letecké společnosti Lufthansa dostalo před třemi desetiletími chvályhodný nápad – zakoupit větší flotilu navlas stejných limuzín a celou ji věnovat jako speciální bonus svým nejlepším pilotům. A že jim opravdu dopřála – všechna scorpia ze zmíněné série byla tehdy ve vrcholné specifikaci Ghia, nadto nastříkaná metalickým lakem a osazená úctyhodným dvouapůllitrovým vidlicovým šestiválcem ve spojení se samočinnou převodovkou. Na palubě dále překvapení novopečení majitelé našli třeba kompletní elektrickou výbavu, klimatizaci, palubní počítač nebo multifunkční volant, ale jako dodatečný dárek dokonce i vestavěné autorádio Becker Traffic Pro, chlubícím se například integrovanou navigací GPS! Její údaje se sice zobrazovaly jen na jednořádkovém monochromatickém displeji, jenže se bavíme o předání vozů před dlouhými 31 lety! A v té době u nás většina motoristů podobné moderní doplňky často neznala ani z odborného tisku.

Luxus ve vrcholné formě

Usedáme do pohodlně měkkých látkou čalouněných sedadel a necháme se kochat prostornou kabinou. Uvnitř největšího fordu z devadesátých let se stále sedí příjemně jako na gauči, světlá palubní deska obložená pásem imitace dřeva připomíná spíš luxusní motorový člun než auto lidové značky. Už teď máme jasno, že kdybychom se někdy chystali vyrazit do autokina, Ford Scorpio by byl zřejmě naší první volbou. Navíc nabízí znamenitý výhled nejen před sebe, ale i do všech okolních stran. Na konstrukci třicetiletých modelů je zkrátka znát, že lidé byli místo kamer odkázáni pouze na vlastní jezdecké a couvací schopnosti.

Útulné prostředí najdeme rovněž vzadu, kde se komfortní třímístná lavice sklopením středové loketní opěrky dokáže bleskově proměnit v uzavřený klub pro dvojici cestujících. Prostoru je navíc v druhé řadě opravdu na rozdávání, ředitelská křesla korespondují s posláním velkého fordu. Z uspořádání, obkladů a rozměrů kabiny jasně vyzařuje určení vozu na neúnavné polykání předlouhých dálničních štrek.

Jízda je za každé situace fascinující, takhle tichý a komfortní provoz bychom od konstrukčně téměř čtyřicetiletého modelu nečekali. O starých automatických převodovkách se dnes sice obecně vyprávějí už jen nelichotivé vtipy, čtyřstupňové ústrojí velkého fordu nás však hýčká přesným a téměř neznatelným řazením. Žádné škubání ani cukání, žádná dlouhá prodleva při přeřazení. Jistě, samočinné skříně bývaly v minulém století línější a méně předvídavé než zkušený řidič, navíc nevynikaly ani největší maximální rychlostí, ani nejmenší spotřebou, ani nejnižší cenou. Není divu, že dlouho stály ve stínu ručně ovládaných převodovek, které navíc stále získávaly další rychlostní stupně.

Z každého detailu Fordu Scorpio je znát důraz automobilky na mimořádnou péči o svoji vlajkovou loď. Motor má jadrný zvuk, téměř pětimetrová limuzína se ovládá na své rozměry velmi snadno a zadní cestující se mohou za jízdy nerušeně věnovat jen tiché konverzaci a oddávat vlastním myšlenkám. Škoda jen jediného konstatování – dnes už podobná auta v tržní nabídce neprémiových značek nenajdete.

Technické údaje Ford Scorpio 2.4 V6 Motor atmosférický vidlicový šestiválec vpředu, elektronické vstřikování benzinu Bosch LE/L-Jetronic Objem 2394 cm3 Vrtání x zdvih 84,0 x 72,0 mm Výkon 92 kW při 5800/min Točivý moment 182 N.m při 3500/min Převodovka čtyřstupňová samočinná planetová s hydrodynamickým měničem Pohon zadních kol Brzdy vpředu o vzadu kotoučové Rozvor 2760 mm Vnější rozměry 4670 x 1760 x 1440 mm Největší rychlost 190 km/h Zrychlení 0-100 km/h 11,0 s Normovaná spotřeba 10,2 l/100 km Objem nádrže 70 l Cena (1994) 836 268 Kč

Cirkusová derniéra

Pro modelový ročník 1995 se Ford Scorpio podrobil vůbec nejrozsáhlejší modernizací, která ukončila nabídku liftbacku, ale především vsadila na šokující design karoserie. Americky působící sedan a kombi Turnier s nezměněnou zádí se nyní prezentovaly kontroverzní čelní tváří s přihlouple vytvarovanými rohovými světlomety, která modelu přinesla lidovou přezdívku Klaun. Inovativní design scorpiu příliš příznivců nepřivábil, a tak automobilka po pouhých třech letech jeho produkci bez přímého nástupce ukončila.