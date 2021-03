Jízda mezi jednotlivými okresy je kvůli snaze o omezení styku mezi lidmi komplikovaná. Pokud však musíte do jiného okresu na úřad nebo do práce, musíte důvod cesty doložit.

Pohyb osob mezi okresy je od 1. března do 21. března omezen, a to v reakci na zhoršující se epidemickou situaci a přetížení nemocnic. Vycestovat do jiného okresu můžete v těchto třech týdnech jen za vybraných podmínek. Víte, jaké podmínky to jsou a co pro jízdu mimo váš „domovský“ okres potřebujete?

Jízda mimo domovský okres je umožněna vlastně jen kvůli nejnutnějším případům. Povoleny jsou konkrétně cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Některé takové cesty lze ale v případě potřeby odložit, prodloužena je třeba platnost propadlé technické kontroly nebo řidičského průkazu.

Naopak za příbuznými můžete vyrazit jen v případě potřeby zajištění nezbytné péče o ně, případně kvůli zajištění péče o děti či zvířata. Mezi povolené výjimky patří také účast na pohřbu nebo cesta za zkouškou. Naopak cesta na svatbu nebo za nákupem mimo okres je výslovně zakázána.

Důvod cesty přitom musí doložit všichni občané starší 15 let, a to několika způsoby. V případě cesty za prací lze cestu doložit písemným potvrzením od zaměstnavatele, pracovní smlouvou nebo klidně i zaměstnaneckým průkazem.

Formulář pro potvrzení od zaměstnavatele lze stáhnout v elektronické podobě na webu Úřadu vlády České republiky. Vyplníte do něj potřebné nezbytnosti, přičemž si ho necháte podepsat od zaměstnavatele. Z důvodu potřeby tohoto podpisu je tak vhodnější požádat o vyplnění přímo zaměstnavatele.

V případě cesty mimo okres za jiným povoleným účelem už potřebujete čestné prohlášení nebo formulář, v němž vyplníte místo, čas a cíl cesty. Také v tomto případě můžete využít vzor dostupný na webu Úřadu vlády České republiky. Ten však nadále kvůli velkému zájmu může být přetížený, a tak se nabízí třeba formuláře na webu Generátor čestných prohlášení, kde jednoduše vyberete důvod opuštění okresu, vše vyplníte on-line a kliknete na tlačítko vytisknout.

Pokud ani to by vám nevyhovovalo, stačí vyplnit čestné prohlášení ručně, musí každopádně obsahovat vaše jméno, příjmení, adresu, číslo občanského průkazu (případně pasu) a zdůvodnění cesty podle povolených výjimek.

Jelikož v České republice je zvykem mít trvalé bydliště jinde, než skutečně bydlíte (což je typické nejen pro studenty), můžete mít logicky problém při návratu do svého okresu svého skutečného bydliště, třeba při cestě z práce, to když máte trvalé bydliště uvedené v občanském průkazu jinde. V takovém případě se musíte prokázat třeba nájemní smlouvou nebo jiným potvrzením o místě bydliště (dokladem o zaplacení elektřiny, internetu apod.).

Z toho důvodu platí, že tyto tři týdny můžete trávit třeba na chatě v jiném okresu. Za dobu lockdownu se však kromě povolených výjimek nemůžete přesunout do jiného okresu. Ostatně proto vláda vyzvala občany už minulý víkend, aby si nejpozději 28. února vybrali místo, kde chtějí tyto tři týdny pobývat.

Během cesty v rámci okresu, kde má občan bydliště nebo trvalý pobyt, třeba za zaměstnáním nebo vzděláváním, žádný zvláštní dokument potřeba není. To samé platí také pro pohyb v rámci Prahy, mezi městskými částmi. Uvnitř okresu je také možné jet v nezbytně nutném počtu osob na nákup a v rámci jedné domácnosti do vlastního rekreačního objektu.

Vybrané činnosti jsou nicméně povolené jen v rámci obce, kde má občan trvalý pobyt nebo bydliště a občan při nich nesmí překročit území obce. Jde např. o vycházku do přírody a parku, sportování, venčení psů. Venčit psa po 21. hodině lze pouze do 500 metrů od bydliště. To je totiž výjimka ze zákazu volného pohybu mezi 21. hodinou večerní a 5. hodinou ranní.

Policie přitom v úterý na svém twitteru uvedla, že potvrzení o účelu cesty mimo okres je možné při případné kontrole předložit i v elektronické formě. Přesto však policisté preferují papírovou podobu formuláře, a to kvůli rychlejší a bezpečnější kontrole bez vzájemného kontaktu. Předkládání dokumentu uloženého třeba v mobilním telefonu je totiž problematické z hlediska dodržení hygienických opatření, policisté by totiž při kontrole měli dodržovat odstup. Čtení z mobilu tak kontrolu zdržuje a zvyšuje riziko přenosu nákazy.

Kontroly dodržování vládních opatření o omezení pohybu mimo okresy jsou namátkové. Dohlíží na ně zhruba 26 tisíc policistů, jimž pomáhá i armáda a celníci. Pokuta za porušení opatření může činit až 10.000 korun na místě a až 20.000 Kč ve správním řízení.