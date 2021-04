Formule 1 v Praze: Podívejte se na záběry z kokpitu. A co všechno o akci víme?

Monopost, který do hlavního města České republiky dovezla společnost Red Bull, se totiž už od brzkého rána proháněl po Karlově mostě. A pak se přesunul do dalších částí Prahy.

Podle dostupných informací Red Bull v Česku natáčí reklamní video, něco podobného ostatně výrobce energetických nápojů a limonád uskutečnil i v amerických městech Miami a San Francisco nebo v Nizozemsku.

Radní pro dopravu radnice Prahy 1 Richard Bureš webu idnes.cz prozradil, že "jedna velká společnost dnes v Praze natáčí ve spojení s formulí 1 prezentaci jednotlivých měst". A dodal, že za pronájem Karlova mostu platí jednotná sazba 250 tisíc korun.

Samotný Red Bull zatím k akci mnoho informací nedodal. "V tuto chvíli vám můžeme říci, že unikátní projekt je ve fázi intenzivních příprav a vše se včas dozvíte, pokud budete pozorně sledovat stránku www.redbull.cz/f1 a Instagram Red Bull CZ," komentovala za firmu přítomnost formule v Praze Jana Kalinová.

Na českém webu společnosti se v průběhu dne sice objevila zpráva o přítomnosti formule 1 v Česku, ale i ta vyznívá poměrně tajemně.

"Nejdřív se objevila v pražské garáži. Pak si to střihla rovnou přes Karlův most. Co má F1 za lubem v Česku, když se tu nejezdí závody? Oči na stopkách, smysly ve střehu - ať ti v příštích týdnech nic neunikne," píše se na stránkách firmy, která slibuje, že "když se zničehonic objeví monopost Red Bull Racing přímo v centru Prahy, není to jen tak." Uvidíme, co bude dál. Zmínka o Česku však dává tušit, že by se formule mohla objevit i na dalších známých místech naší země.

Nejzajímavější na zprávě Red Bullu nakonec je video zachycující přejezd Karlova mostu (skoro) z kokpitu monopostu. Záběry jasně naznačují, že pilot stroj na jedné z nejcennějších českých památek rozhodně nešetřil. A mimochodem, všimněte si helmy šoféra. Přestože skotské zbarvení napovídá, že za volantem seděl David Coulthard, organizátoři jeho přítomnost vyvracejí.

Po natáčení na Karlově mostě se formule RB7, s níž se Sebastian Vettel v roce 2011 stal mistrem světa a tým Red Bull Racing vyhrál Pohár konstruktérů, vydala před Pražský hrad. Akce totiž pokračovala na Hradčanském náměstí, kde se monopost před kamerami proháněl dokonce v doprovodu motocyklů hradní stráže, jak napovídají fotky, které nám poslal Štěpán Šipla. A došlo také dokonce na několik "donutů". Natáčení u Hradu ještě na chvíli přerušil déšť.

Odpoledne se štáb přesunul na druhý břeh Vltavy, kde měl vytipovanou zřejmě poslední pražskou lokaci. Šlo o okolí Národní třídy, vůz byl totiž spatřen, jak pózuje vedle pohyblivé hlavy spisovatele Franze Kafky, která je dílem umělce Davida Černého.