Garance výrobců jako vábnička na motoristy? Realita v Česku vypadá takto

Mladoboleslavská automobilka nabídla od března soukromým zákazníkům dosud nevídanou novinku – pokud zaplatí auto hotově, ušetří proti financování až 32.000 korun. V tom dostanou prodlouženou záruku, ale hlavně předplacený servis na pět let. Což se hodí, protože právě prodloužené záruky bývají na rozdíl od těch zákonných někdy podmíněny návštěvami autorizovaných servisů. To je nemilá skutečnost, pokud hodláte třeba po deseti letech řešit korozi karoserie, ale šetřili jste roky na předepsaných kontrolách laku.

Jenže novinky letos nastaly i v základní, dvouleté záruce. Co je dobré vědět, abyste se zbytečně nepřipravovali o svá práva?

Dva roky zmizely

Od letošního 6. ledna výrazně posílila ochrana spotřebitelů v Česku. Novela legislativy řeší celý balíček jevů, které by se motoristů vlastně týkat nemusely: regulace online tržišť, oznamování slev nebo spotřebitelské recenze. Kromě toho však přináší i pár užitečných novinek.

Zejména se změnila práva a povinnosti v základní, dvouleté záruce. „I nadále může spotřebitel reklamovat vady, které se na věci projeví v době čtyřiadvaceti měsíců od převzetí věci. Nejvýznamnější změnou je, že se prodlužuje doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na zakoupeném zboží vyskytla až poté, co si je spotřebitel převzal. Nově namísto stávajících šesti měsíců dochází k převrácení tohoto důkazního břemene ve prospěch spotřebitele po dobu dvanácti měsíců,“ vysvětluje Alena Máčová, vedoucí právní poradny Sdružení ochrany spotřebitelů – Asociace.

Jednoduše to znamená, že se automaticky předpokládá vada na zboží už při převzetí do 12 místo 6 měsíců. A právě podnikatel musí prokázat, že se vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal. To má sebrat prodejcům argumenty, že si spotřebitel vadu způsobil sám. A když bude chtít obchodník reklamaci zamítnout, musí prokázat opak. Až po uplynutí jednoho roku se situace obrátí a důkazní břemeno spadne na spotřebitele.