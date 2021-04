Genesis představuje svůj první elektromobil Electrified G80

Značka Genesis, tedy prémiově zaměřená divize jihokorejské automobilky Hyundai Motor Group, se během právě probíhajícího autosalonu v Šanghaji pochlubila svým prvním čistě elektrickým modelem. A i když je jeho jméno možná trochu zvláštní, jeho parametry působí více než solidně.

Model Genesis Electrified G80 je totiž osazen elektromotorem o výkonu 136 kW s 350 N.m točivého momentu na každé nápravě, což znamená pohon všech kol a kombinovaný výkon 272 kW a 700 N.m točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak zvládne podle automobilky ve sportovním režimu za 4,9 sekundy, což je na prémiový sedan velmi slušný výkon.

Vůz je navíc vybaven systémem DAS (Disconnector Acutator System), který dokáže v závislosti na jízdních podmínkách, rychlosti a jízdním režimu připojovat či odpojovat motor a hnací hřídel. Vůz tak může automaticky přepínat mezi pohonem dvou a všech kol, čímž se snižuje spotřeba elektřiny a zvyšuje dojezd.

Automobilka sice neudává maximální kapacitu baterie, plně nabitá by však měla vystačit k ujetí více než 500 kilometrů na jedno nabití. Jedná se však o parametry dle NEDC, takže reálný dojezd může být nižší. Podle korejského certifikačního systému elektromobilů dokonce někde na úrovni 427 kilometrů.

Vůz je ovšem vybaven 400V/800V elektrickou sítí, díky níž podporuje rychlonabíjení při výkonu až 350 kW. Nabíjení z 10 na 80 % by tak mělo být otázkou pouhých 22 minut. Kromě toho však vůz nabízí funkci V2L (Vehicle to Load), díky které je schopný nabíjet ostatní příslušenství výkonem až 3,6 kW. A to by mělo v případě nouze bohatě stačit i k nouzovému napájení domácnosti.

Čistě elektrická verze modelu G80 dostala také přepracovanou mřížku chladiče Crest Grille, do jejíhož pravého horního rohu byla ukryta nabíjecí zásuvka. Díky designu uzavřené masky přitom zásuvka téměř není vidět, po jejím otevření však nechybí ani chromovaný dekor.

Ekologičnost a udržitelnost modelu by měly připomínat také solární panely zabudované do střechy, zvyšující energetickou efektivitu, nebo různé přírodní či recyklované materiály použité v teriéru. Od přírodně barvené kůže, přes recyklované dřevo až po látky z recyklovaných PET lahví.

Po technologické stránce se pak vůz chlubí ještě systémem ANC-R (Active Noise Control-Road), dříve známým jako RANC, který má za úkol potlačovat rušivé zvuky během jízdy. K tomu vůz využívá šest mikrofonů a reproduktory, které v kabině vydávají zvuky potlačující ruchy.

Systém komfortního podvozku Pre-view ECS (Preview Eletronic Control Suspension) pak využívá informace z navigačního systému a přední kamery k zajištění maximálního komfortu na palubě. I v čistě elektrické verzi tak model Genesis G80 slibuje prémiový zážitek z jízdy.