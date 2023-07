Google Mapy pomohly uspořit 1,2 milionu tun CO2, řidiče posílají ekologičtější cestou

Společnost Google se v roce 2021 pochlubila novou funkcí pro mobilní aplikaci Google Maps, která byla zaměřena především na řidiče, mezi kterými se jedná o populární navigaci. Nová funkce totiž kromě hledání nejkratších či nejrychlejších tras nabízí i možnost hledání environmentálně nejšetrnější trasy, která pomůže uspořit palivo a emise.

Technologický gigant se pak měl podle The Verge pochlubit, že od uvedení této funkce už navigace Google Maps pomohla do konce roku 2022 ušetřit okolo 1,2 milionu tun emisí CO 2 , což by mělo odpovídat zhruba ročnímu provozu až 250.000 automobilů se spalovacím motorem.

Nová funkce Google Maps byla nejprve uvedena v USA, postupně se ale šířila a dnes je kromě 40 evropských států dostupná také například v Egyptě a jiných koutech světa. Podle Google přitom funkce využívá tzv. strojové učení a je schopna se přizpůsobit uživateli.

Řidič si může vybrat, jaký typ pohonu jeho auto využívá, přičemž na výběr jsou benzínové motory, vznětové motory, hybridy nebo čistě elektrické vozy. Speciální algoritmus pak trasu upraví pro optimální fungování pohonu. U dieselových motorů budou preferovány dálnice, naopak u hybridů může být preferována jízda nižšími rychlostmi.

Navigace myslí také na uživatele plug-in hybridů a čistě elektrických modelů, kteří mohou kromě jiného získat informace o nabíjecích stanicích, včetně jejich lokace, podporovaných typů nabíjecích konektorů, jejich dostupnosti či nabíjecí rychlosti.