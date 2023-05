Google přinese do aut podporu konferencí, her, YouTube a dalších nových aplikací

Kabiny moderních automobilů zaplavují stále větší displeje, které slibují skvělé rozlišení, vysoký výpočetní výkon, rychlé připojení, atd. Kromě tradičních multimediálních displejů se navíc stále častěji setkáváme také s displeji určenými čistě pro zábavu spolujezdců. Není tedy divu, že se technologičtí giganti snaží těchto inovací v automobilovém průmyslu využít.

Například společnost Google tak během nedávné akce Google I/O 2023 oznámila celou řadu novinek, které chytá implementovat jak do funkce Android Auto, tak do zabudovaných systémů s operačním systémem Android Automotive OS. Ten už přitom využívají značky Renault, Ford, Nissan, Volvo, Honda, GMC a řada dalších.

Funkce Android Auto by do budoucna měla podporovat například aplikace Zoom, Microsoft Teams nebo WebEx, díky čemuž se posádka bude moci zúčastnit on-line konferencí přímo z auta. Automobilka Mercedes-Benz přitom Google nepatrně předběhla a do nové třídy E zabudovala i selfie kameru pro možnost účastnit se porad i s videem. Tedy při zaparkovaném automobilu.

Ještě větší porci novinek by však měl dostat zabudovaný operační systém Android Auto OS, který by měl nabídnout více funkcí zaměřených na zábavu i komunikaci. Do budoucna se totiž očekává například přidání aplikace YouTube, díky čemuž bude moci posádka elektromobilů na nabíječce trávit čas sledováním oblíbených videí.

Kdo preferuje trochu více interaktivní trávení času, také se dočká. Kromě YouTube se totiž plánuje také podpora her - například studia GameSnacks. Posádka si tak bude moci krátit čas hraním her jako Beach Buggy Racing 2, Solitare a mnohými dalšími.

Nových schopností by se měla dočkat také funkce Google Assistant, která má být celkově chytřejší. Díky jejím chytrým návrhům bude moci řidič například snadno odpovídat na zprávy, sdílet svou aktuální polohu, atd.

Vylepšení se dočkáme také v oblasti navigace, kdy tradiční Google Maps doplní aplikace Waze, která se těší celosvětově rostoucí popularitě. V případě elektromobilů by navíc aplikace měla usnadnit i hledání nabíječek se správným konektorem v okolí či podél plánované cesty.

Díky vestavbě do systému vozu by se přitom pokyny z navigace mohly objevovat i na přístrojovém štítu a aplikace by mohla mít přehled například o stavu baterie/nádrže. Ostatně vývojáři by díky zabudování systému Google přímo v automobilu měli mít přístup i k datům z různých senzorů, atd.

S ohledem na rostoucí popularitu displejů před spolujezdcem / spolujezdci pak Google pracuje také na funkci multi-screen, díky které bude moci každá obrazovka nabízet jiný obsah. Stále přitom budou propojeny s hlavním multimediálním systémem, díky čemuž mohou třeba pasažéři ze zadních sedadel poslat obsah pasažérům vpředu. S touto funkcí se počítá u Android Automotive OS 14.

V neposlední řadě by pak vestavěný systém měl nabízet i aplikace o počasí, případně IoT (Internet of Things) aplikace. Car App Library by přitom vývojářům měla nabídnout různé vzory, které jim usnadní vývoj aplikace. Kromě toho chce společnost Google usnadnit přenos aplikací z tabletů právě do aut. Evidentně se tak máme na co těšit.