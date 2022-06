Gordon Murray vyvíjí dvě elektrická SUV, mají být revoluční

Po dvojici dvanáctiválcových supersportů T.50 a T.33 se Gordon Murray pouští do vod dostupnějších vozidel s větším objemem produkce. Momentálně pracuje na dvojici elektrických SUV, přičemž obě budou stát na zcela nové elektrické platformě, kterou vyvíjí Gordon Murray Design (GMD). Spřízněná divize Gordon Murray Automotive (GMA) mezitím připravuje výše zmíněná superauta k dodání zákazníkům, což bude probíhat v následujících dvou letech, a zároveň vyvíjí jejich nepřímého hybridního nástupce.

Video se připravuje ...

O elektrické platformě Murray informoval již dříve. V té době hovořil o tom, že na ní pracuje GMD a cílem je připravit revoluční, lehkou a velmi efektivní elektrickou architekturu vozu, která se stane základem malého SUV a jeho odvozené užitkové verze. Dále zmínil, že by takové auto mělo do čtyř metrů na délku, ale popsal by jej spíš jako praktické malé auto, než jako maličké auto do města. Ve výsledku by mohlo jít o konkurenta trojice městských elektromobilů od Škody, Volkswagenu a Cupry.

Murray si zatím samozřejmě dává dobrý pozor, aby něco neprozradil dříve, než by bylo vhodné. Podělil se však o informaci, že jedno ze dvou SUV bude mít pohon předních kol a dovnitř se posadí čtyři cestující. Druhé nabídne pohon všech kol a prostor pro pět cestujících. Obě mají mít takovou cenovku, aby byla dostupná.

Kolegům z Autocaru se navíc podařilo zjistit, že jedno bude vyráběno pod značkou GMA, zatímco druhé je vyvíjeno pro jiného nejmenovaného výrobce. Obě SUV budou v každém případě postavena Murrayovou metodou iStream, kdy je baterie součástí konstrukce vozu a je kladen velký důraz na nízkou hmotnost. Cílem metody je mimo jiné dosažení dostupnosti a maximální efektivity auta.

Nedávno Gordon Murray kolegům z Autocaru řekl: „Mít rodinná auta běžně vážící 2,5 tuny nemůže být správné. Přesto se do nich všichni pouští, stejně jako automobilky. Myslíme si, že existuje lepší cesta.“ Nyní jim ještě připojil informaci, že jeho cesta: „změní způsob, jakým uvažujeme o dojezdu a dynamice.“ Což by značilo důraz na nízkou váhu, rozumné nakládání s obestavěným prostorem, obratnost a aerodynamicky optimalizovanou karoserii.

Už před nějakou dobou Murray naznačil své plány na rozšíření záběru své společnosti mimo rámec supersportů. Pětiletý plán růstu zahrnoval investici 300 milionů liber (téměř 8,7 miliard korun) a stavbu moderního sídla v anglickém hrabství Surrey. Součástí růstu skupiny Gordona Murraye je snaha o navýšení objemu výroby – právě proto se připravují dvě SUV.