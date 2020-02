Ženevský autosalon se blíží, a tak je pomalu čas řešit, jak na výstaviště Palexpo dojet. Přinášíme pár tipů, jak se do Ženevy dostat autobusem, vlakem nebo letecky.

Ženevský autosalon 2020 je pomalu za dveřmi, startuje ve svém tradičním termínu na začátku března, a přestože vystavovatelů nebude tolik jako v minulých letech, autoshow na výstavišti Palexpo pořád vzbuzuje pozornost i mezi tuzemskými automobilovými fanoušky, což dokazuje široká nabídka různých zájezdů na ženevský autosalon. Z toho důvodu jsme se rozhodli shrnout podstatné informace, jak se do Ženevy dostat.

Ženevský autosalon 2020 autobusem

Populární volbou českých návštěvníků jsou různé autobusové zájezdy do Ženevy, cílené právě na autosalon. Takových nabídek je vícero, základ takového zájezdu je ale vždy víceméně stejný – do Ženevy se odjíždí na noc tak, abyste na výstaviště mohli vyrazit ráno, strávit tam den a večer zase vyjet zpět a přes noc dojet zpátky do Česka. V takovém případě se tak obejdete bez ubytování v Ženevě, které je v době konání autosalonu poměrně drahé.

Takový zájezd obvykle vyjde do dvou tisíc korun, přičemž odjezd bývá z několika míst po republice – autobus postupně nabírá jednotlivé účastníky. Existují přitom rovněž alternativy v podobě poznávacích zájezdů – cestou se třeba stavíte ve Vaduzu v Lichtenštejnsku, případně si v rámci výletu projdete centrum Ženevy.

Možností vedle zájezdů do Ženevy je rovněž využití některé z pravidelných autobusových linek. Konkrétně Flixbus nabízí při jízdě z Prahy několik možností, s jedním přestupem – ideálně v německém Mnichově. Vzít to ale můžete i přes Milán. V obou případech se jednosměrná jízdenka pohybuje kolem tisícovky, v akci se však dá sehnat i za polovinu. Cesta trvá 15 nebo 20 hodin, podle toho, jak spoje na sebe navazují.

V takovém případě je však potřeba počítat s tím, že autobusové linky končí na autobusovém nádraží v Ženevě, odkud si na výstaviště Palexpo budete muset vzít taxi, případně využít tamější městskou hromadnou dopravu.

Ještě více přestupů si užijete v případě cesty do Švýcarska vlakem. Z Prahy počítejte minimálně s dvěma přestupy, přičemž cesta trvá minimálně 15 hodin. Za jednosměrnou jízdenku pak zaplatíte do dvou tisíc korun.

Ženevský autosalon 2020 letecky

Pohodlnější volbou než autobus může být letecká doprava. V době konání autosalonu jsme našli ještě dostatek letenek různých aerolinek na trase Praha – Ženeva, a to za zhruba tři tisíce korun za zpáteční letenku. K dispozici byly v době psaní tohoto článku ještě volná místa na přímých letech, počítejte ale spíše s jedním přestupem – ve Frankfurtu nebo třeba Curychu.

Z Brna je ideální možností využít leteckého spojení z blízké Vídně. V takovém případě lze ještě sehnat zpáteční letenky i kolem dvou tisíc korun. Za přímý let tam i zpět si ale připlatíte, taková zpáteční letenka vyjde na zhruba čtyři tisíce. S nákupem se ale vyplatí neotálet, v době konání autosalonu bývají lety obsazeny a volná místa se rychle zaplatí.

Velkou výhodou při letecké dopravě do Ženevy je pak ta, že výstaviště leží hned vedle letiště, a tak se na něj rychle dostanete. Na letišti navíc můžete zdarma pořídit lístek na ženevskou městskou hromadnou dopravu, platný po dobu 80 minut, kdybyste do Palexpa nechtěli jít pěšky.

Ženeva 2020 autem

Řešením je samozřejmě také automobilová doprava po vlastní ose. Z Prahy je do Ženevy cesta autem dlouhá zhruba 950 kilometrů, při dodržování rychlostních limitů trvá bez přestávek asi 9,5 hodiny, přičemž prakticky celou dobu pojedete po dálnici. Počítejte ale s tím, že v Německu bývá na spoustu úsecích omezená rychlost na 120 km/h a že ve Švýcarsku si musíte pořídit roční dálniční známku za 40 švýcarských franků (910 korun).

Ideální trasou, kterou obvykle volíme při cestách do Ženevy i my, je ta kolem Karlsruhe, Basileje a Bernu. To znamená, že vyrazíte po dálnici D5 směrem na Rozvadov, odkud po německé dálnici A6 pojedete až k Walldorfu (kousek od slavného Hockenheimu). Tam odbočíte směrem na Basilej, kam pokračujete dálnicí A5. Ve Švýcarsku se držte směr Lausanne, respektive Ženeva, po dálnici A1.

Výstaviště Palexpo se pak nachází na kraji Ženevy, hned u dálnice, na parkoviště vás už dovedou přehledné ukazatele. Adresa výstaviště Palexpo pro zadání do navigace je Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Švýcarsko.

Alternativním řešením je jízda po stejné trase k Heilbronnu, kde odbočíte směrem na Stuttgart. V takovém případě do Švýcarska přijedete u Thayngenu, odkud se do Ženevy následně vydáte přes Curych a Bern. Švýcarské dálnice vás ale zdrží, je tu rychlostní limit 120 km/h, který je navíc přísně kontrolován nespočtem radarů.

Z Brna je pak cesta do Ženevy nejrychlejší přes Prahu, to znamená, že trasa je stejná jako výše uvedená, jen doplněná o úsek dálnice D1 a Pražský okruh.