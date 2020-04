Honda Civic 5D 1.0 VTEC CVT - Tělo tygra, srdce koťátka

Desátá generace Civicu se před časem dočkala modernizace. Mimozemský vzhled zůstal, v interiéru ale Honda trendům ustupuje. To všechno s litrovým tříválcem pod kapotou. Jak to celé funguje?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Model Honda Civic je stálicí automobilového trhu od roku 1972. Pravda, jeho cesta nebyla úplně jednoduchá, vždyť se napříč generacemi měnil proporčně tak moc, že by si to skoro zasloužilo zcela nový název. V posledních letech se Honda ustálila a pro Civic razí cestu extravagantního designu, na který prostě nejde nemít názor. A zdaleka se to netýká jen sportovní varianty Type R.

Testovaný exemplář přijíždí ve výbavě Executive Sport Line, což je mezi “civilními” verzemi druhá nejvyšší. Normálně by to ani nestálo za zmínku, jenže… všechny výbavy až po tu naši se kombinují výhradně s přeplňovaným litrovým tříválcem VTEC. Ten se pojí se šestistupňovou manuální převodovkou, za příplatek pětatřicet tisíc dostanete místo opěvovaného přímého řazení Hondy ústrojí CVT. Silnější patnáctistovka je vyhrazena až nejvyšší verzi Sport Plus, což je vzhledem k naladění podvozku a samotnému řízení škoda. Ale k tomu se dostaneme.

Retuše, aby se neřeklo

Přístup designérské týmu Hondy je natolik specifický, že se jen těžko srovnává s čímkoliv ostatním. Takže zatímco u jiných modelů jsou přibývající roky znát a s každým dalším ročním obdobím volají po omlazovací proceduře víc a víc, pro Civic to neplatí. Ten si zkrátka jede svůj styl plný mimozemských tvarů, všemožných záhybů a kontur, takže vypadá svěže dnes, a jistě bude i za dalších pět let.

Když se na testované auto v galerii podíváte, tříválec pod kapotou je to poslední, co byste čekali. Ostrá sportovní vizáž, rozšířené nástavce prahů, zadní spoiler doplněný o nepřehlédnutelný difuzor. To rozhodně nejsou vzhledové prvky, na které jsme jinde zvyklí pro standardní provedení auta. Zvenčí se Civic v rámci faceliftu měnil jen nepatrně. Nové jsou hokejky v předním nárazníku lakované v barvě vozu, obdobnou inovaci najdeme i vzadu.

To je sice fajn, kdyby ale náš kousek nedostal kabátek v podobě modrého laku Obsidian Blue, ve kterém se všechny tyto kreace snadno ztratí. Introverti mohou mít radost, že jejich auto není tak výrazné, ti už ale nejspíš nad Civicem zlomili hůl a nakupují jinde. A ti odvážnější, kterým se odlišnost tohoto auta líbí, z toho naopak radost mít nebudou.

Za zmínku ještě stojí přepracovaný podpis LED světlometů, které modernizace přináší již ve standardu. Civic obouvá sedmnáctipalcová kola z lehkých slitin, jejich černé provedení se ale v karoserii ztrácí a na první pohled vypadají nanejvýš jako šestnáctky. Všechno ostatní zůstalo při starém, včetně svažující se střechy ve stylu kupé, který rozbíjí ostré tvary na víku zavazadelníku. Tady se někdo pořádně vyřádil!

Malý návrat ke kořenům

Fenoménem moderních interiérů aut je bezesporu digitalizace. Dotykové obrazovky a digitální přístrojové štíty pronikají i do tříd, kde by něco takového bylo ještě před pár lety sci-fi. Automobilky nás přesvědčují, jak je ovládání všeho přes displej úžasné a praktické. A když náhodou ne, máme prý sáhnout po hlasovém asistentovi. My remcáme, zákazníci remcají, a zdá se, že je to houby platné… ale není.

Honda Civic v nové generaci dostala rovněž plně dotykový infotainment, který se zcela zbavil fyzických tlačítek po stranách. Pravda, ovládání topení naštěstí zůstalo odděleno, přesto se vybrané funkce za jízdy nenastavovaly zrovna snadno, což se majitelům nelíbilo. Honda si ale nešla tvrdohlavě za svým, vyslyšela nářků a po modernizaci navrátila multimediálnímu systému Honda Connect klasická tlačítka na straně. Tento přístup chválíme!

Pravdou ale je, že už jsme si v dnešní době zvykli na svižnější systémy. Infotainment se po nastartování dlouho probouzí k životu a přechody mezi jednotlivými menu jsou zdlouhavé. Grafické prostředí už také není z nejmodernějších, taková Honda e je v tomto o míle napřed. Nakonec tyto neduhy alespoň z části eliminujete využíváním služeb Apple CarPlay a Android Auto.

Zaměřeno na řidiče

Samotný interiér se ve srovnání s předchůdcem výrazně nezměnil. Zpracování je slušné, potěší měkčené materiály napříč kabinou, které doprovází červené prošívání jednotlivých detailů. Všímáme si také nespočtu odkládacích prostor. Vhod přijde hluboká středová konzola a dostatečně velké kapsy ve dveřích.

Největším plusem Civicu je bezesporu posez za volantem, který je jako dělaný pro motoristy, jež pořád ještě baví řídit. Sedí se tu opravdu nízko, skoro jako byste měli zadkem škrtat o zem. Naposledy to byl takový zážitek v “obyčejném” hatchbacku snad s obdobně smýšlející Mazdou 3. Sedačky jsou v obou řadách tužší a mají slušné boční vedení, vpředu nemáme výhrad. Ty se najdou až v každodenním životě. Široké C sloupky v kombinaci se svažující se střechou znamenají, že výhled šikmo, ale i zcela vzad není zrovna ideální.

S nízkým posezem souvisí i horší nastupování a vystupování. Zatímco řidič to nakonec promine, cestující vzadu už tak nadšeni nebudou. Pro ně nízko ukotvené sedáky jen těžko znamenají nějakou výhodu či potěšení, naopak. Když se sem posadí člověk s výškou téměř 190 centimetrů, má sice před koleny dostatek místa, musí je ale “držet” dost vysoko, což na dlouhých cestách nebude dvakrát pohodlné. A ani místa nad hlavou není kvůli svažující se střeše na rozdávání.

Výrazně se nezměnil ani zavazadelník. Základní konfigurace pojme 478 litrů, což je víc než dost. Sklopením zadní lavice se pak dostanete na 1267 litrů. Kufr má dvojitou podlahu a praktické věšáky. Zajímavostí je roletka, která se narozdíl nejen od evropských konkurentů roluje do strany. Za zadními opěradly je pak nepatrný schod, takže po sklopení zadních sedaček nevznikne úplně rovná ložná plocha. Je to ale jen detail.