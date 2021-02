Hybridní Puma a Fiesta dostanou dvouspojkový automat. Slibuje rychlost i úspornost

Evropské zastoupení automobilky Ford se pochlubilo plánovaným rozšířením nabídky převodovek pro populární crossover Puma a technicky příbuzný kompakt Fiesta. Po čistě benzínovém 1,0litrovém tříválci bude totiž sedmistupňový dvouspojkový automat dostupný také v kombinaci s mild-hybridy.

Díky nové převodovce by mild-hybridní modely Puma a Fiesta měly nabídnout až o 5 procent nižší emise CO 2 , nižší kombinovanou spotřebu a současně i lepší parametry akcelerace. Díky automatu se také zpřístupní funkce Stop & Go pro adaptivní tempomat a aplikace FordPass by měla nově umožnit i dálkové startování motoru.

Pro připomenutí dodejme, že základem mild-hybridních pohonných jednotek modelů Puma a Fiesta je 1,0litrový tříválec EcoBoost, který je doplněn integrovaným řemenem poháněným startér/generátorem (BISG). Ten během brzdění generuje energii, která je ukládána do 48V lithium-iontových baterií. Při akceleraci, nebo jiné zátěži motoru, pak jednotka BISG začne fungovat jako elektromotor a pomáhá motoru spalovacímu.

Tato mild-hybridní pohonná jednotka je nabízena ve dvou výkonnostních provedeních - základní nabízí nejvyšší výkon 92 kW (125 k), zatímco výkonnější 114 kW (155 k). U základního hybridu bychom se přitom měli dočkat zlepšení akcelerace až o 4 procenta, ve sportovním režimu pak dvouspojkový automat slibuje delší držení nižší rychlosti pro lepší reakce i důrazné podřazování až o tři rychlosti pro snazší předjíždění.

Ve výbavových stupních Puma ST-Line a ST-Line Vignale by navíc v interiéru neměly chybět pádla pod volantem pro ruční řazení.